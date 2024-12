Ieri sera è andato in onda “Sarà Sanremo“. I trenta big in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo sono saliti sul palco per presentare il proprio brano e annunciare il titolo della canzone. Tra questi ovviamente c’era anche Fedez, che torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “Battito”. Sul palco, però, il rapper è apparso un po’ confuso e sui social sono tutti preoccupati per lui. (Continua…)

Fedez in gara al Festival di Sanremo 2025 con “Battito”

Il rapper Fedez sarà uno dei trenta big in gara al Festival di Sanremo 2025. Ieri sera, durante “Sarà Sanremo”, il cantante ha annunciato che il suo brano si intitola “Battito“. Il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale Carlo Conti ha dunque chiesto a Fedez di parlare un po’ del suo brano e lui ha detto: “È una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata ad una donna ma quella donna è impersonificata nella depressione“. Dopo la presentazione sul palco, Fedez ha pubblicato anche un post sui social, scrivendo: “Solo io e la mia penna contro il resto del mondo. Battito. Sanremo 2025“. Sul palco di “Sarà Sanremo”, però, Fedez è apparso un po’ confuso ed infatti molti si sono preoccupati per lui. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)