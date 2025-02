Fedez, il dettaglio sugli occhi sul red carpet a Sanremo fa discutere

Fedez è senza ombra di dubbio il personaggio più discusso della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la bufera sollevata a “Sarà Sanremo”, anche il red carpet, tenutosi ieri sera durante il Prima Festival, ha suscitato parecchie polemiche. Un dettaglio in particolare ha fatto discutere i fan del cantante e della nota kermesse musicale. (Continua…)

Sanremo 2025, Fedez in gara con “Battito”

Fedez è uno dei ventinove big in gara al Festival di Sanremo 2025. L’artista sarà in gara con il brano “Battito“, una canzone rap che racconta il rapporto del cantante con la depressione utilizzando la figura specchio di una donna. In un’intervista disponibile su Rai Play, Fedez ha raccontato: “Si tratta di un brano molto intimo, è una dicotomia tra un brano d’amore in cui la figura femminile incarna la depressione quindi diciamo è un brano sulla depressione costruito come se fosse una canzone d’amore. Se la mia canzone fosse un’immagine sarebbe un pixel nero“. (Continua…)

Ma gli occhi di Fedez? #Sanremo2025 pic.twitter.com/9pbBgNzuXT — Ceci n’est pas une merde (@noneunaccount) February 10, 2025

Fedez sfila sul red carpet

Ieri sera si è tenuto il red carpet della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. Tutti i ventotto artisti (esclusi i Modà) hanno sfilato sul famigerato tappeto rosso steso fuori all’Ariston. Look super sgargianti, sia per le donne che per gli uomini. Ovviamente non poteva non far discutere il red carpet di Fedez. Un dettaglio in particolare ha fatto mormorare i fan del cantante e della nota kermesse musicale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)