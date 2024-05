Fedez, il drammatico sfogo della mamma Annamaria: “Che tristezza”

La mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, si è lasciata andare ad uno sfogo sui social. Il figlio sta attraversando un periodo delicato da tutti i punti di vista e lei se l’è presa con chi, invece di aiutarlo o sostenerlo, continuano ad infierire su di lui. (Continua…)

Fedez di nuovo in ospedale

Federico Lucia, in arte Fedez, non sta attraversando sicuramente un buon periodo. Oltre ai problemi sentimentali che ormai tutti conosciamo dopo la separazione con Chiara Ferragni, il cantante ha dovuto affrontare anche problemi giudiziari dopo la presunta aggressione a Cristiano Iovino e soprattutto problemi di salute. Fedez di recente pare sia finito nuovamente al pronto soccorso. Ciò nonostante c’è chi continua a criticarlo. La mamma, però, è accorsa in sua difesa, pubblicando uno sfogo tra le stories di Instagram. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)