Federico Chiesa costava 100 milioni nel 2021, ora a Liverpool può essere un caso

Federico Chiesa oggi compie 27 anni. Da “mister 100 milioni” nel 2021 all cessione dalla Juventus al Liverpool, dove può diventare un caso. Nel 2021 l’Italia aveva appena vinto l’Europeo e, con le prestazioni brillanti di Chiesa, grandi club come il Liverpool si erano interessati a lui. La Juventus però non aveva alcuna intenzione di lasciarlo andare. Il giocatore era arrivato solo l’anno prima dalla Fiorentina in prestito biennale, un’operazione da circa 60 milioni che il presidente Commisso aveva inizialmente cercato di evitare, pur ammettendo poi di aver fatto “un affare.”

Happy Birthday, Federico Chiesa 🎉 pic.twitter.com/SNy5it4IaI — The Redmen TV (@TheRedmenTV) October 25, 2024

Da allora, Chiesa ha alternato buone prestazioni ad altre meno brillanti, penalizzato soprattutto da un grave infortunio al crociato che ha ridotto parte della sua esplosività e da parecchi altri guai fisici successivi. Il suo recupero è ancora incerto, tanto che anche al Liverpool è diventato un piccolo caso: finora ha collezionato solo 78 minuti in tre apparizioni.

L’allenatore Arne Slot ha espresso il proprio dispiacere per la situazione, commentando: “È sicuramente una grande delusione vederlo così poco coinvolto. Provo sinceramente dispiacere per lui, ma con un contratto a lungo termine in atto, continuiamo a sperare che contribuirà in modo significativo una volta che sarà completamente in forma. Sfortunatamente, è apparso nella lista dei titolari solo una o due volte finora”. Oggi, mentre compie 27 anni, resta da vedere se Chiesa riuscirà a ritrovare la forma e a incidere come in passato.

Leggi anche: