Chiesa al Liverpool, è ufficiale: i Red Devils accolgono l’esterno della Nazionale italiana in uscita dalla Juventus. Federico Chiesa ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura in Premier League. Nelle ultime ore è stato completato lo scambio di documenti tra Liverpool e Juventus, con il giocatore, ormai ai margini del progetto bianconero, che ha firmato il contratto con il club inglese. Anche i Reds hanno confermato il trasferimento con un annuncio ufficiale su X: “Benvenuto Federico”.

"I looked up and I saw all the trophies, I want some of them in the near future." 👊



— Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024

Chiesa, il cui contratto con la Juventus sarebbe scaduto nel giugno 2025, è passato al Liverpool per una cifra di 12 milioni di euro più bonus. Nella sua nuova esperienza in Premier League, indosserà la maglia numero 14. Attraverso un post su Instagram, Chiesa ha voluto salutare i tifosi della Juventus, rivelando alcuni dettagli sul mancato rinnovo con il club.

“È arrivato il momento di concludere questo capitolo con voi, tifosi bianconeri. Voglio esprimere la mia gratitudine per l’affetto che mi avete sempre dimostrato, un affetto che conserverò per sempre nel cuore”, ha scritto l’attaccante della Nazionale italiana. “Con voi e con la Juventus sono cresciuto, sia come persona che come calciatore. Mi avete supportato nei momenti di gioia e in quelli di difficoltà, e per questo vi sarò eternamente riconoscente. Durante questi quattro anni ho avuto l’opportunità di lavorare con giocatori, staff e allenatori di altissimo livello. Siete stati come una famiglia per me e, anche nei momenti più difficili, mi avete aiutato a rialzarmi. Porterò sempre con me i ricordi felici che abbiamo condiviso”.

Chiesa ha poi aggiunto: “Nel dirvi addio, vorrei chiarire la situazione riguardo al rinnovo del contratto. Non ho mai ricevuto alcuna proposta di rinnovo da parte della Juventus e, di conseguenza, non c’è mai stata da parte mia o del mio entourage alcuna richiesta di aumento o riduzione del mio stipendio. Mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ancora prima dell’inizio degli allenamenti. Vi ringrazio ancora una volta per il vostro costante supporto. Grazie, Juventus. Fino alla fine”.