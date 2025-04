L’ex regina del nuoto italiano Federica Pellegrini è finita nell’occhio del ciclone. Dopo le dichiarazioni rilasciate a La Repubblica sul caso Jannik Sinner, il suo profilo Instagram è stato sommerso da critiche, insulti e attacchi personali. “Giusto difendere Jannik, ma è stato trattato diversamente rispetto ad altri casi simili”, aveva dichiarato, riferendosi alla dinamica del presunto contatto con una crema dopante. Una riflessione che, secondo molti utenti, denoterebbe scarsa conoscenza della vicenda e scarsa empatia verso il tennista azzurro. (Continua dopo le foto)

Federica Pellegrini nella bufera per le parole su Jannik Sinner

I follower, e non solo, non hanno gradito le parole dell'ex atleta. Sotto ogni post, anche quelli teneri con la figlia Matilde, sono apparsi centinaia di commenti velenosi. "Non ti sei informata", si legge. "Hai detto cose false", ha scritto qualcuno. "Parli a sproposito", un'altra accusa. Al centro della polemica, la sua affermazione: "Diventa una mia responsabilità se il fisioterapista usa una crema su di me e poi risulto positivo". Peccato che Sinner, come è stato chiarito, non ha usato nessuna crema, e il fisioterapista aveva applicato il prodotto solo su se stesso prima di massaggiarlo.

La replica di Federica Pellegrini alle critiche

Nonostante l’ondata di rabbia social, Federica Pellegrini non si è tirata indietro. Anzi, ha risposto con pazienza a diversi utenti e ha provato a chiarire: “Non credo di aver sbagliato, ma forse di essere stata troppo generica.. In una domanda su un’intervista che parlava d’altro non poteva essere altrimenti”. Ha poi ribadito: “Leggete bene prima di criticare”, difendendo con fermezza la propria posizione. Nessun passo indietro, però: “Sulla persona non ho mai detto nulla”, ha aggiunto, rifiutandosi di scusarsi con Sinner.

