“Pronti al grande passo”: la famosa coppia italiana presto a nozze, il lieto annuncio

La famosa coppia italiana è pronta per il grande passo. Dopo la splendida proposta di matrimonio, avvenuta nell’ottobre del 2021, adesso la coppia ha anche annunciato la data delle nozze. I fan non stanno nella pelle. L’annuncio ha reso tutti felici e adesso si attende solo il grande giorno. (Continua…)

La famosa coppia italiana annuncia la data delle nozze

Nell’ottobre del 2021 una splendida proposta di matrimonio fece emozionare i fan. Lui si inginocchiò davanti a lei in uno scenario da sogno sulle rive del lago di Como e le chiese di sposarlo. Lei, incredula ed emozionata, disse: “Non me l’aspettavo assolutamente. Avevo intuito qualcosina, ma non immaginavo niente di così importante, di così emozionante, è stato veramente un momento magico“. Adesso è arrivato un altro annuncio importante: la coppia ha infatti svelato la data delle nozze. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)