Facebook a pagamento, ecco cosa fare quando arriva la notifica

Facebook a pagamento. È arrivata un’importante novità nel mondo Meta. Da qualche giorno, Facebook e Instagram sono a pagamento. Ciò non significa che tutti gli utenti dovranno pagare per continuare ad utilizzare i social network più diffusi al mondo. È giusto specificare, infatti, che Facebook e Instagram diventano a pagamento per tutti quelli che non vogliono vedere inserzioni pubblicitari sulla propria home. In questo articolo, dunque, vi spieghiamo cosa fare quando vi arriva la notifica. (Continua…)

Leggi anche: Facebook e Instagram diventano a pagamento: ecco per chi

Leggi anche: Facebook a pagamento in Italia, è questione di giorni: cosa sta per succedere

Cos’è Facebook

Facebook è senza ombra di dubbio il social media più famoso del globo terrestre. È stato creato il 4 febbraio 2004 e da allora è entrato nella nostra vita quotidiana. Inizialmente era utilizzato come servizio gratuito universitario, ma successivamente è stato ampliato a scopo commerciale. Attualmente è posseduto e gestito dalla società Meta Platforms ed è basato su una piattaforma web 2.0 scritta in vari linguaggi di programmazione. È disponibile in oltre 100 lingue e nel giugno 2017 ha raggiunto 2,23 miliardi di utenti attivi mensilmente.

Gli utenti possono accedere al social network attraverso una registrazione gratuita, che richiede dati personali come nome, cognome, data di nascita e indirizzo email. Una volta completata la registrazione, gli utenti possono creare un profilo personale e aggiungere altri utenti per scambiare con loro messaggi e “spiare” la loro vita privata. (Continua…)

Leggi anche: Lino Banfi, lieto annuncio dopo la bufera con Facebook

Leggi anche: “Addio leggenda”: grave lutto nel cinema, è morto l’amato attore

Facebook a pagamento

Di recente, il noto social network Facebook è diventato a pagamento. Bisogna, però, fare attenzione ad un aspetto: l’iscrizione a Facebook resta gratuita, cambia solo la fruizione delle inserzioni. Chi vuole una home “pulita” dalle pubblicità “invasive”, infatti, può acquistare il prodotto ad un costo di 9,99€ al mese e non vedrà comparire le inserzioni sulla propria home. Chi invece non vuole sborsare tale cifra potrà continuare a navigare su Facebook (e anche su Instagram), ma vedrà ogni tanto apparire alcune inserzioni sulla home. (Continua…)

Cosa fare quando arriva la notifica

Nei giorni scorsi, Facebook e Instagram sono diventati a pagamento. A molti è già apparsa una notifica che vi chiede se siete interessati ad abbonarvi a 9,99€ al mese o meno. Per chi non è ancora apparsa la notifica, di seguito vi diciamo cosa fare. Chi non vuole pagare il servizio deve cliccare su “usa senza costi aggiuntivi”. Dopodiché dovrete necessariamente prestare il consenso affinché sulla home escano quotidianamente inserzioni.