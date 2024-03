F1 GP Qatar 2024, ancora dominio incontrastato Red Bull. Max Verstappen ha vinto il gran premio sul circuito di Doha, davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Terza la Ferrari di Charles Leclerc, mentre il 18enne debuttante in F1 Oliver Bearman, sostituto di Carlos Sainz, ha conquistato un ottimo settimo posto al volante della seconda rossa di Maranello. L’olandese fa il bis in questa seconda tappa del campionato di F1 2024 e con la vittoria di Doha raggiunge i 100 podi in carriera. (in aggiornamento)

E’ la seconda doppietta per la Red Bull in questo inizio di stagione della F1. Con questa vittoria Verstappen allunga in testa nella classifica piloti con 51 punti, quindici in più del compagno di squadra Perez (36) e ventitré in più del ferrarista Charles Leclerc (28). Di nuovo terza dunque la Ferrari, questa volta con Charles Leclerc (+18.639 sull’olandese) che era scattato dalla prima fila e ha messo a segno proprio davanti alla bandiera a scacchi il giro più veloce della gara. Quarta posizione per un regolare Oscar Piastri con la McLaren che ha preceduto Fernando Alonso (Aston Martin), George Russell (Mercedes) e Oliver Bearman (Ferrari) che come detto chiude con un ottimo settimo posto (ampiamente in zona punti), raccogliendo gli applausi del suo team e di gran parte degli osservatori. L’inglesino della Rossa ha preceduto Lando Norris, Lewis Hamilton (!) e Nico Hulkenberg che ha disputato un’ottima prova con la Haas.