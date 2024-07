Motori. F1, Ferrari: grande novità per il GP d’Ungheria, l’annuncio di Vasseur. Ferrari S.p.A. è una casa automobilistica italiana fondata da Enzo Ferrari il 12 marzo 1947. Le sue origini sportive risalgono già al 1929, quando Enzo Ferrari, che diverrà noto come il Drake, diede origine a Modena alla Scuderia Ferrari, che è tuttora la divisione principale del reparto corse della Ferrari, essendo da sempre impegnata in Formula 1 e avendo corso nel campionato del mondo Sport Prototipi fino al 1973. Nell’ultimo periodo la Ferrai ha perso terreno sugli avversari e da seconda forza in campionato si è trasformata in quarta/quinta forza. Gli sviluppi non funzionano e hanno messo ancora più in evidenza tutte le problematiche della SF-24. Carlos Sainz sta facendo il massimo e sta comunque brillando mente Charles Leclerc sta facendo una fatica tremenda. I tifosi, ancora una volta, sono sconvolti dalla piega che ha preso la stagione. Nel frattempo, Vasseur ha rilasciato alcune dichiarazioni da sogno. (Continua a leggere dopo le foto)

Vasseur ha presentato il Gran Premio d’Ungheria e ha parlato delle novità che interesseranno la Ferrari. Come riportato da MotoMondiale, Vasseur ha dichiarato: “Abbiamo lavorato sodo in azienda e dunque a Budapest porteremo una versione evoluta del fondo che contiamo possa dare ai piloti una vettura con la quale possano esprimersi al meglio delle loro capacità. In questa stagione si continua a lottare sul filo dei centesimi e avere Charles e Carlos in piena fiducia può consentirci di ottenere risultati migliori, in gara ma soprattutto in qualifica, quando si tratta di spingere al limite. Sono fiducioso che il pacchetto che avremo a disposizione all’Hungaroring potrà permettere alla nostra squadra di essere protagonista“.