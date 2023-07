Negli Europei U21 a sorpresa Israele tra le migliori quattro. Fuori la Francia che perde 3-1 contro l’Ucraina, l’Inghilterra si guadagna la semifinale come la Spagna. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

A Kutaisi il portiere israeliano Peretz para il rigore alla Germania (Photo by Giorgi Ebanoidze/DeFodi Images via Getty Images)

Francia eliminata a sorpresa

L’Ucraina vince per tre a uno contro la Francia e stacca il biglietto per le semifinali. Mattatore è stato Mudryk che ha trascinato i suoi a ribaltare l’iniziale gol francese di Cherki. Il giocatore del Chelsea si guadagna il rigore trasformato poi da Sudakov, poi regala un assist al bacio per l’attaccante che raddoppia. Nel finale arriva anche il terzo gol che taglia le gambe ai Blues.

Avanti anche Israele

Israele raggiunge le altre semifinaliste e si unisce a Spagna e Inghilterra, che ha eliminato il Portogallo ai quarti di finale. Agli inglesi basta un gol di Gordon, al secondo centro nel torneo continentale. Le semifinaliste, come noto, si sono guadagnate anche l’accesso alle prossime Olimpiadi. Rimpianti per l’Italia che avrebbe avuto il potenziale per arrivare in fondo alla competizione e che invece è stata eliminata dalla Norvegia.