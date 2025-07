Home | Europei, Italia Under 20 in trionfo: capolavoro in finale

Un altro trionfo per il basket azzurro. L’Italia Under 20 conquista il titolo europeo battendo la Lituania per 83-66 nella finale di Heraklion, sull’isola di Creta. Una vittoria netta, frutto di una prestazione brillante e di un primo tempo da manuale. Per gli Azzurri è il terzo titolo di categoria, dopo quelli del 2013 e del 1992 (allora era Under 22).

Gli azzurrini partono fortissimo: 23 punti nel primo quarto e subito una spallata al match. Le triple di Assui e Torresani firmano il +10 (28-18) al 13’, con il divario che si amplia fino al +12 (32-20) a metà secondo quarto.

La Lituania, guidata in panchina da Darius Songaila – ex campione d’Europa nel 2003 e avversario dell’Italia nella semifinale olimpica del 2004 – prova a rientrare, ma l’Italia domina anche sotto canestro e chiude il primo tempo avanti 42-26, con Ferrari a quota 13 punti e Torresani a 10.

Nella ripresa la Lituania rientra con aggressività e firma un parziale di 15-4 nei primi cinque minuti, accorciando fino al -5 (46-41). Ma il time-out di coach Alessandro Rossi cambia di nuovo l’inerzia: ancora Torresani e Ferrari firmano il controparziale che riporta l’Italia a +10 (55-45) e chiude il terzo quarto sul 60-48.

Negli ultimi dieci minuti l’Italia non si ferma: la tripla di Assui sul 71-57 spegne definitivamente ogni speranza di rimonta per i baltici. Gli Azzurri gestiscono con autorità fino alla sirena, portandosi a casa un titolo meritato, frutto di talento, intensità e freddezza nei momenti chiave. Una serata storica per il basket giovanile italiano.

