Europa League, Roma in affanno con i campioni tedeschi del Bayer Leverkusen: la finale si allontana

Europa League – Ieri sera si è disputata la semifinale di andata tra la Roma e il Bayer Leverkusen all’olimpico con un risultato infelice per la squadra di Daniele De Rossi. I tedeschi si avvicinano alla finale portandosi a casa un 2-0 con rete di Wirtz al 28′ ed Andrich al 73′. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo tutti i momenti salienti della partita contro il team tedesco. (Continua a leggere dopo la foto…)

La partita all’Olimpico: come è andata

I tifosi dell’Olimpico si aspettavano di certo un epilogo diverso dalla serata più importante della stagione disputata in casa. L’andata delle semifinali di Europa League si è tenuta ieri sera nella capitale italiana che ha ospitato un Bayer Leverkusen in gran forma. Daniele De Rossi ha messo in campo fin da subito Lukaku e Smalling (entrambi in dubbio fino a poco prima della partira). Mentre Xabi Alonso ha puntato su una formazione leggermente più difensiva con Adli, Grimaldo e Hincapié. Ma vediamo come è andata questa sfida. (Continua a leggere dopo la foto…)

Roma contro il Bayer Leverkusen

Dopo il fischio di inizio, l’energie è tanta e le aspettative dei giallorossi rimangono alte: le due squadre pressano a tutto campo e non lasciano andare nessun pallone cercando sempre di costruire un’azione decisiva. L’intensità aumenta e Lukaku prova anche un colpo di testa che però si chiude sulla traversa. La situazione comincia presto a sbilanciarsi e il Bayer Leverkusen prende più controllo della partita. La Roma comincia ad avvertire la tensione e ad accumulare errori lasciando spazio di manovra al Bayer: Karsdorp sbaglia un retropassaggio regalando il pallone a Grimaldo il quale lo riporta nell’area lasciano a Wirtz l’onore di segnare l’1-0. Si conclude il primo tempo e i giallorossi si proiettano già sul secondo per un doveroso recupero.

