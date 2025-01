L’Europa League è l’occasione per diversi club di mettersi in mostra e puntare alla vittoria finale. Spesso nella competizione troviamo anche squadre di grande caratura che non sono riuscite ad entrare in Champions League. Scopriamo quali sono le squadre favorite per la vittoria di questa edizione, fra le grandi e qualche possibile sorpresa da tenere d’occhio.

10. Lione

Quattro vittorie su sei partite sono un buon bottino per iniziare il torneo. Il Lione si sta affacciando sui grandi palcoscenici dopo anni di alti e bassi. Occhi puntati su Alexander Lacazette che negli ultimi due anni e mezzo ha fatto faville in Ligue 1 e che quest’anno ha già siglato tre reti in Europa. Inoltre gennaio ha regalato in difesa Thiago Almada come rinforzo. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

9. Eintracht Francoforte

In Bundesliga viaggia al terzo posto a sorpresa, dopo il Bayern Monaco capolista e il Bayer Leverkusen campione in carica. L’Europa League vinta contro l’Inter appartiene al passato recente. Il gruppo c’è ed è coeso, con alcuni giocatori di grande esperienza come il capitano Trapp, Gotze e Dahoud. Marmoush è già nel mirino del Manchester City e vorrebbe chiudere con il botto. Potrebbe essere una sorpresa come il Leverkusen lo scorso anno, poi perdente contro l’Atalanta. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

8. Galatasaray

Il Galatasaray ha già una Coppa Uefa in bacheca, anche se quei tempi sono passati. Buruk conosce l’ambiente e, oltre al dominio in patri, vuole fare bella figura anche in Europa. Il punto di forza è sicuramente l’attacco, con due vecchie conoscenze della nostra Serie A: Mauro Icardi e Victor Osimhen. Il netto vantaggio in Superlig al primo posto potrebbe far confluire le forze anche sul secondo obiettivo stagionale. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

7. Ajax

Le due sconfitte contro la Lazio e la Real Sociedad sono state significative. Al momento i Lancieri non sembrano allo stesso livello delle big della competizione. In Eredivisie il PSV è in testa e sembra non voler mollare fino alla fine della stagione. La squadra olandese non è tra le favorite delle agenzie di scommesse, tuttavia è una squadra con una storia che parla da sola.

6. Roma

La sconfitta in finale di Europa League di un paio di anni fa brucia ancora. I giallorossi con José Mourinho hanno fatto un salto di qualità, vincendo una Conference e conquistato una finale contro il Siviglia. Dybala è l’uomo in più e Rainieri sogna un’altra impresa da mettere nella sua carriera dopo quella con i Leicester in Premier League. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

5. Tottenham

Non è di certo il Tottenham di qualche anno fa. Harry Kane ormai è a Monaco e a Son è affidato il difficile compito di far vincere qualcosa di importante ad un club che sembra afflitto da una maledizione. Il percorso difficile in Premier League potrebbe portare il Tottenham a puntare forte sull’Europa League, contando su una maggiore esperienza internazionale rispetto a molte altre compagini di campionati minori. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

4. Real Sociedad

Entriamo nella lista delle vere favorite alla vittoria finale. I baschi sono in forma e hanno tutte le carte in regola per arrivare in fondo. La sensazione è che la squadra non abbia ancora espresso tutto il potenziale, ma va ricordato che negli scontri diretti giocare all’Anoeta è sempre molto complicato. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

3. Athletic Bilbao

Da Donostia a Bilbao, rimaniamo nei Paesi Baschi. I biancorossi nelle ultime cinque partite in Europa League hanno riportato altrettante vittorie e guidano la classifica insieme alla Lazio. I fratelli Williams potrebbero trascinare il gruppo ad una rivincita dopo l’amara sconfitta nel 2012 con i connazionali dell’Atletico Madrid. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

2. Manchester United

Per le prestazioni degli ultimi anni forse il Manchester United non meriterebbe di stare tra le favorite. Eppure non si possono estromettere i Red Devils dalle migliori, per il semplice motivo che il valore della rosa e le previsioni dei bookmaker puntano forte su Bruno Fernandes e soci. Il problema è la posizione deficitaria in campionato, quasi a ridosso della retrocessione. Questo potrebbe sottrarre molte forze nel corso della stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MANCHESTER, ENGLAND – DECEMBER 1: Bruno Fernandes of Manchester United wearing the Rainbow Laces captains armband during the Premier League match between Manchester United FC and Everton FC at Old Trafford on December 1, 2024 in Manchester, England. (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

1. Lazio

Sicuramente la squadra più convincente di questo torneo sia sul piano del gioco che sul piano dei risultati (5 vittorie e un pareggio). Solo 3 gol subiti complessivamente in Europa League e un obiettivo che piano piano sta prendendo forma. Il quarto posto in campionato è uno stimolo in più per un gruppo che con Marco Baroni sta trovando la quadratura del cerchio.