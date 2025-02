La stagione 2025 dell’Eurolega è entrata nel vivo, regalando spettacolo, emozioni e partite di altissimo livello. Con le migliori squadre europee in lotta per il titolo, il ranking di questa stagione è più combattuto che mai. Alcuni club storici confermano il loro dominio, mentre nuove realtà emergenti cercano di imporsi sulla scena internazionale. Dalle corazzate spagnole alle sorprese dell’Europa orientale, la competizione si fa sempre più intensa. Quali sono le squadre più forti del torneo? Chi sta dominando la regular season e chi potrebbe sorprendere nei playoff? Andiamo ad approfondire i quintetti più temibili di questa Eurolega 2025, valutando prestazioni, roster e ambizioni. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Aitor Martin/Euroleague Basketball via Getty Images)

As Monaco

Dopo tre stagioni (2018–19, 2019–20, and 2020–21) disputate in EuroCup, il Monaco ha fatto il suo debutto nell’EuroLeague nell’annata 2021-22. A partire da quel momento il club monegasco ha costruito una squadra sempre più competitiva, supportata da un progetto ambizioso e lungimirante. Dopo la sconfitta in semifinale della Final Four del 2023 contro l’Olympiakos e l’eliminazione nei quarti di finale della scorsa stagione contro il Fenerbahçe, il “Roca Team” adesso punta al titolo. Attualmente in quarta posizione nella classifica generale, le chance di passare ai quarti di finale sono ottime.

Il Monaco dispone di una delle squadre più talentuose d’Europa, con giocatori esperti come Mike James, uno dei migliori marcatori della competizione, e Jordan Loyd, Elie Okobo e Donatas Motiejūnas. L’ingaggio del pivot tedesco Daniel Theis, ufficializzato il 17 febbraio, rappresenta l’aggiunta perfetta per alimentare la fame di vittoria. L’ex NBA (7 stagioni trascorse negli USA tra Chicago Bulls, Houston Rockets, Indiana Pacers e Los Angeles Clippers) ha confermato le ambizioni della squadra: “Il Monaco ha costruito qualcosa di grande negli ultimi anni, arrivando tra le prime quattro dell’Eurolega e, quest’anno, essendo nella top 4 della classifica fino ad ora. È evidente che volevo far parte di questa avventura, vincere, avere una possibilità di conquistare l’Eurolega e essere competitivo“.

(Foto di Alfonso Cannavacciuolo/Euroleague Basketball via Getty Images)

Fenerbahce

Il Fenerbahce occupa attualmente la seconda posizione nella classifica generale dell’Eurolega ed è senza ombra di dubbio una delle squadre favorite per la vittoria finale. Dopo aver riconquistato le Final Four di Eurolega nella stagione 2023-24, il Fenerbahçe Beko si è presentato al via della nuova annata con un volto profondamente rinnovato. L’anno scorso il club turco ha vissuto un percorso altalenante, culminato con il cambio di allenatore a dicembre: l’arrivo di Šarūnas Jasikevičius al posto di Dimitris Itoudis ha dato nuova linfa alla squadra, permettendole di raggiungere le semifinali europee e di chiudere la stagione con la doppietta in patria, tra campionato e Coppa di Turchia.

Per il 2025, il Fenerbahçe ha deciso di puntare su un gruppo dall’alto potenziale, mescolando conferme e nuovi innesti. Il lungo Sertac Sanli è rimasto uno dei pochi reduci della scorsa Eurolega, mentre il regista Nick Calathes ha salutato per trasferirsi al Monaco. In compenso, il mercato ha portato volti nuovi di qualità come Khem Birch, Bonzie Colson e Nicolò Melli, che garantiscono versatilità e profondità alla rosa. A gennaio, poi, è arrivato un ulteriore rinforzo con l’ingaggio di Errick McCollum, libero dopo la fine della sua esperienza al Pinar Karsiyaka. Con un roster ricco di talento e un tecnico capace di dare identità e solidità alla squadra, il Fenerbahçe punta a essere protagonista anche in questa edizione dell’Eurolega.

(Foto di Altan Gocher / Middle East Images / Immagini del Medio Oriente via AFP) (Foto di ALTAN GOCHER/Immagini del Medio Oriente/AFP via Getty Images)

Olympiacos

E’ l’Olympiacos al momento la squadra in testa alla classifica generale dell’Eurolega, nonché una delle favoritissime per la vittoria finale. Dopo aver raggiunto le Final Four nella passata stagione, superando il Barcellona nei playoff e fermandosi in semifinale contro il Real Madrid, il club greco ha lavorato con precisione sul mercato per colmare le lacune e rafforzare ulteriormente il proprio roster. Un’aggiunta di peso è stata il ritorno di Sasha Vezenkov, rientrato dopo un anno in NBA con i Sacramento Kings, pronto a dare nuovamente il suo contributo alla causa biancorossa.

In questa stagione, l’Olympiacos sta dimostrando tutta la sua forza, dominando la classifica con 19 vittorie a fronte di sole 7 sconfitte. A fare la differenza è un organico completo e ben bilanciato, che ha trovato ulteriore profondità grazie agli innesti estivi di Luca Vildoza, Keenan Evans, Tyler Dorsey ed Evan Fournier. Questi acquisti hanno eliminato uno dei pochi punti deboli della squadra, garantendo maggiore creatività nel reparto esterni e permettendo ai greci di diventare ancora più pericolosi in fase offensiva. Grazie a un gruppo esperto, fisicità e talento in ogni reparto, l’Olympiacos ha tutte le carte in regola per essere protagonista fino alla fine e puntare con decisione alla conquista del titolo.

(Foto di David Grau/Euroleague Basketball via Getty Images)

Panathinaikos

Dopo anni di risultati altalenanti, il Panathinaikos è tornato nell’élite del basket europeo, riconquistando il titolo di campione d’Europa nel 2024, tredici anni dopo l’ultima volta. La scorsa stagione, sotto la guida di Ergin Ataman e grazie agli innesti di giocatori di livello come Kostas Sloukas, Juancho Hernangómez e Kendrick Nunn, i greci hanno chiuso la regular season al secondo posto, superato il Maccabi Tel Aviv nei playoff e trionfato nelle Final Four, battendo il Fenerbahçe in semifinale e il Real Madrid in finale. Un successo storico, coronato anche dalla vittoria nel campionato greco.

Confermarsi al vertice, però, è sempre una sfida. Per mantenere alta la competitività, il presidente Giannakopoulos ha investito ingenti risorse sul mercato, assicurandosi giocatori di grande talento come Lorenzo Brown, Omer Yurtseven e Cedi Osman. Attualmente, il Panathinaikos occupa il terzo posto in classifica con un bilancio di 16 vittorie e 10 sconfitte, dimostrando di essere ancora una delle squadre più temibili della competizione.

Il roster costruito per questa stagione è tra i più completi d’Europa, combinando esperienza, fisicità e qualità tecniche. Sloukas continua a essere il faro della regia, mentre Mathias Lessort domina sotto canestro, garantendo solidità difensiva e presenza offensiva. Con il talento NBA di Hernangómez, la pericolosità perimetrale di Nunn e l’importanza tattica di Dinos Mitoglou, il Panathinaikos ha tutti gli strumenti per essere competitivo su entrambi i lati del campo. Grazie a un attacco versatile e una difesa ben organizzata, i campioni in carica restano una minaccia per qualsiasi avversario, con l’obiettivo dichiarato di difendere il titolo e continuare a scrivere la storia del basket europeo.

(Foto di Odd ANDERSEN/AFP) (Foto di ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

