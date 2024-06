Euro 2024, verso Italia-Croazia: Spalletti rivoluziona l’11 iniziale

Calcio. Euro 2024. Questa sera, lunedì 24 giugno 2024, l’Italia e la Croazia si sfideranno nella partita decisiva che sancirà la seconda qualificata agli ottavi di finale del Girone B di Euro 2024. Bocciata nel test con la Spagna, l’Italia arriva all’ultima sfida della fase a gironi con l’acqua alla gola. Vietato sbagliare per gli azzurri e Donnarumma. Il timore di Spalletti è che la nazionale italiana possa aver risentito il duro colpo dovuto al ko con la Spagna. Una partita che ha evidenziato i problemi difensivi degli azzurri, che si sono dimostrati incapaci pure di rendersi pericolosi nell’area avversaria. (Continua a leggere dopo la foto)

Euro 2024, tutto pronto per lo scontro Italia-Croazia

Euro 2024. La Croazia, dopo il pareggio con l’Albania, ha un solo obbiettivo: vincere. Modric e gli altri grandi compagni che hanno fatto la storia, sono all’ultimo canto del cigno e daranno il tutto e per tutto per portarsi a casa l’ultima gloria. Il risultato si scoprirà solo stasera, in una partita che promette di lasciare tutti col fiato sospeso. L’Italia, dal 1994, non ha mai battuto la Croazia. Cinque i pareggi e tre le sconfitte negli ultimi otto precedenti. Spalletti deve quindi invertire per forza questa tendenza per evitare un ulteriore flop, dopo quello con la Spagna. (Continua a leggere dopo la foto)

Euro 2024, Spalletti rivoluziona l’11 iniziale

Questa sera, 24 giugno 2024, alle ore 21:00, si giocherà la partita che sancirà la seconda qualificata agli ottavi di finale del Girone B di Euro 2024. Spalletti, certo di poter contare su due risultati su tre, ha intenzione di schierare una squadra più coperta al Leipzig Stadium. A farne le spese, nel 4-1-4-1 provato, saranno Pellegrini e Scamacca. Sarà molto difficile superare la Croazia sul piano del palleggio: Modric e Kovacic hanno mostrato di avere qualcosa in più. Allora la strategia possibile appare essere solamente una: fare muro e ripartire sfruttando le carenze difensive degli avversari. Cristante farà da schermo alla difesa per poi sfruttare le corse sulle fasce di Chiesa e Cambiaso. Dentro l’area di rigore, ad aspettare palloni ci saranno Retegui e Barella.

