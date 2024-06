Euro 2024, le partite di oggi: Croazia-Albania è da dentro o fuori

Parte questa oggi la seconda giornata del Gruppo A nella fase a gironi di Euro 2024. La sfida tra Croazia e Albania è da dentro o fuori per entrambe le formazioni. Sconfitte nel primo turno, la prima dalla Spagna e la seconda dall’Italia, le squadre devono far risultato per mantenere le speranze di ottavi di finale. Modric e compagni vengono dal pesante 3-0 subito per mano della Furie Rosse: Dalic potrebbe provare a dare una scossa con diversi cambi sia in difesa che in attacco, mentre sembra intoccabile il trio di centrocampo Modric-Kovacic-Brozovic.

I croati dovranno fare a meno di Vlasic: il giocatore del Torino ha dato forfait a seguito di un infortunio che lo terrà fuori per qualche giorno. La squadra allenata da Sylvinho sa di dover compiere un vero e proprio miracolo. “La Croazia è favorita, non possiamo permetterci errori” ha dichiarato Djimsiti in conferenza stampa. Ballottaggio in attacco tra Broja e Manaj. Calcio d’inizio alle 15 dal Volksparkstadion di Amburgo, a dirigere la gara il francese François Letexier.

Leggi anche: Calciomercato Inter, è fatta per Martinez: terzo colpo dopo Taremi e Zielinski

Leggi anche: Calciomercato Milan, il club arabo Al Hilal pronto a pagare 175 milioni per Leao

Germania Svizzera

Alle 18 e alle 21 si disputano due incontri del Gruppo A, rispettivamente Germania–Ungheria e Scozia–Svizzera. La squadra di Julian Nagelsmann cerca il bis dopo aver battuto la Scozia 5-1, regalando anche un’autorete con Rüdiger. “Preparatevi”, esordisce in conferenza stampa il ct della Germania, secondo cui “l’Ungheria è più sotto pressione della Germania”. Per l’allenatore tutto “dipende da come giochiamo e da come entriamo in partita. Cercheremo di affrontare l’Ungheria con lo stesso spirito con cui abbiamo giocato contro la Scozia” Il ct dell’Ungheria, l’italiano Marco Rossi, ammette subito che in pochi sono disposti a scommettere su una sconfitta della Germania, ma è pur sempre convinto che i suoi giocatori sono pronti a rimettersi in gioco dopo la precedente sconfitta

Punta alla seconda vittoria anche la Svizzera data come favorita che andrebbe a giocarsi il match contro i tedeschi in assoluta tranquillità. Allo Rhein Energie Stadion di Colonia la Scozia arriva con il morale basso ma sa che non deve mollare e bisogna subito voltare pagina. Così come dichiarato dal ct Steve Clarke: “E’ stata una serata difficile perché non abbiamo giocato sui nostri standard e dispiace per come è andata. Ora dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite, è importante una reazione: l’obiettivo è quello di conquistare almeno quattro punti nelle due gare che ci aspettano”. (continua dopo la foto)

Le probabili formazioni delle partite di oggi

La Croazia potrebbe optare per un 4-3-1-2: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic; Petkovic, Kramaric.

L’Albania schiera Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asani, Asllani, Ramadani, Seferi; Bajrami; Broja in un 4-4-1-1

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Fullkrug.

Ungheria (3-4-2-1): Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Bolla, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Ralston, McTominay, McGregor, Robertson; Christie, McGinn; Adams.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Dhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Vargas; Duah.