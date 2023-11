Euro 2024, cosa serve all’Italia per qualificarsi dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord

La vittoria ottenuta contro la Macedonia del Nord ha regalato agli azzurri entusiasmo e soprattutto fiducia per l’ultima fatica, in programma lunedì contro l’Ucraina. Sarà lo spareggio definitivo per sancire la qualificazione a Euro 2024. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Chiesa esulta dopo la rete messa a segno contro la Macedonia del Nord all’Olimpico

La Macedonia del Nord preoccupava e non poco l’Italia di Luciano Spalletti. Un avversario che è stato sofferto in passato, ma che questa volta gli azzurri sono riusciti a superare con una prestazione convincente: 5-2 la vittoria, che ha regalato la seconda posizione in classifica e una buona dose di fiducia in vista di quello che sarà il vero e proprio spareggio. Nell’ultimo e decisivo match contro l’Ucraina – in programma lunedì – all’Italia basterà non perdere per qualificarsi agli Europei 2024.

La classifica del girone

Inghilterra – 19 ITALIA – 13 (7 pg, dr +7) Ucraina – 13 (7 pg, dr +3) Macedonia del Nord – 7 Malta – 0

Gli scenari

Gli azzurri – come abbiamo detto – si qualificano se vincono o pareggiano contro l’Ucraina. In caso di arrivo a pari punti a contare saranno i punti negli scontri diretti, la differenza reti negli scontri diretti e i gol fatti negli scontri diretti. Qualora questi criteri non dovessero essere sufficienti a decretare un “vincitore”, verrebbero riapplicati esclusivamente per le partite tra le squadre direttamente interessate:

Differenza reti totale

Gol fatti in totale

Gol in trasferta totali

Maggior numero di vittorie;

Maggior numero di vittorie in trasferta;

Fair play (-1 punto per ogni ammonizione, -3 punti per ogni espulsione)

Classifica generale della Nations League 2022-2023

Opzione playoff

Nell’ipotesi in cui l’Italia non dovesse riuscire a qualificarsi, andrebbe agli spareggi in programma a marzo 2024. A partecipare saranno le 9 nazionali che concludono il girone tra le migliori terze classificate e le 3 vincitrici delle Leghe di Nations League. Tre gironcini, due semifinali (partite secche) e una finale.