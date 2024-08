Esuberi calciomercato, ci sono nomi eccellenti per cui le big della Serie A non sono riuscite a trovare collocazione in questa sessione conclusasi alla mezzanotte di ieri. Tuttavia il mercato resta aperto ancora per alcuni giorni in molte altre nazioni europee (come Austria, Polonia e Grecia) e non solo, perché le sirene più forti arrivano da Arabia Saudita e Turchia.

Nei principali cinque campionati europei, la finestra di mercato si è chiusa venerdì notte, ma come spesso accade, non tutti i trasferimenti sono andati a buon fine, lasciando diversi giocatori in una situazione incerta. Tra i casi più rilevanti c’è sicuramente quello di Osimhen, ma anche altre squadre di Serie A si ritrovano con esuberi difficili da gestire. Nomi come Correa, Jovic, Bennacer, Mario Rui, Arthur e Kostic sono solo alcuni esempi di calciatori che rappresentano un problema per i loro club. Tuttavia, c’è ancora una speranza legata al fatto che il mercato è ancora aperto in alcuni Paesi, in particolare in Arabia Saudita e Turchia.

Il mercato turco chiuderà il 13 settembre, ma l’opzione più interessante, soprattutto dal punto di vista economico, è quella legata alla Saudi Pro League, dove le trattative si concluderanno il 2 settembre. Oltre a Osimhen, anche Bennacer potrebbe prendere in considerazione la pista araba, dopo essere stato vicino a lasciare il Milan negli ultimi giorni di mercato e ora vive da separato in casa. Se dovesse partire nelle prossime 72 ore, potrebbe riaprirsi la possibilità per il Milan di ingaggiare il svincolato Rabiot. Il tempo stringe anche per Jovic, rinnovato a inizio mercato, ma ormai ai margini dopo l’arrivo di Abraham, e che potrebbe chiedere di essere ceduto.

In casa Inter, il problema principale riguarda la permanenza di Correa, scivolato al quinto posto nelle gerarchie di Inzaghi dietro Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic. Tuttavia, il Tucu sembra poco propenso a lasciare la Pinetina e potrebbe restare almeno fino a gennaio, sperando di guadagnarsi spazio come riserva. Alla Juventus, tre esuberi pesano ancora: Djalo, Arthur e Kostic. Il difensore, dopo aver già sostenuto le visite mediche con la Roma, è tornato a Torino e difficilmente troverà una nuova squadra. Il brasiliano non è andato al Napoli a causa del suo ingaggio elevato, mentre il serbo ha rifiutato l’offerta dell’Al-Ahli, ma entrambi potrebbero ancora trasferirsi in Arabia nelle prossime ore. Infine, al Napoli, oltre a Osimhen, anche Mario Rui e Folorunsho sono stati relegati ai margini. Un addio imminente verso Arabia o Turchia sembra difficile per loro, ma tutto è ancora possibile.