Esplosione in Italia, scatta lo stop ai treni e altre chiusure: la situazione

In queste ore si è verificata un grossa esplosione in Italia che ha portato allo stop dei treni e ad altre chiusure improvvise per cercare di ridimensionare gli eventuali danni. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera dei soccorsi e degli inquirenti giunti sul luogo del disastro.

Calenzano, esplosione in un deposito di carburante: i fatti

Oggi 9 Docembre 2024 si è verificata un’esplosione nell’area Eni a Calenzano, in provincia di Firenze, nei pressi del campo sportivo in via del Pescinale. Come riportato da Agi, l’area dell’incidente è stata circoscritta per limitare i danni. Al momento i soccorsi sono al lavoro per cercare di capire le cause che hanno portato all’esplosione. Lo scoppio ha provocato fiamme e fumo nero e per questo, il comune di Calenzano, attraverso i social ha chiesto ai residenti in zona di tenere chiuse porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione. Da quanto riportato da diverse fonti, ci sarebbero anche dei feriti.

