Esplosione al campeggio, tutto distrutto: coinvolte mamma e figlia

Paura all’alba in un campeggio, dove si è verificata una terribile esplosione all’interno di una delle roulotte rivestite di legno parcheggiate. L’esplosione ha investito un’intera famiglia, che si trovava lì in villeggiatura. Due donne, rispettivamente mamma e figlia di 67 e 39 anni, sono rimaste ferite nell’esplosione. Anche il marito presenta una modesta ustione. (Continua…)

Leggi anche: Terribile esplosione in Italia, diversi feriti

Leggi anche: Easyjet, la pessima notizia: cancellati tutti i voli. Ecco per dove

Esplosione al campeggio, coinvolte mamma e figlia

Terribile esplosione in un campeggio. Nel tragico incidente è stata coinvolta una famiglia padovana. Mamma e figlia hanno avuto la peggio, mentre il marito presenta solo una modesta ustione. Le due donne sono state immediatamente trasferite in ospedale. La 67enne pare sia rimasta ferita in modo più grave, perché di fatto è rimasta sepolta sotto i detriti del mezzo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)