Enzo Paolo Turchi è disperato: “Ho subito un trauma enorme”

Dopo aver detto addio alla casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha deciso di raccontare la sua avventura e non solo ai microfoni di Verissimo, il programma del weekend di Canale 5 condotto come sempre da Silvia Toffanin. Il noto coreografo poi ha aperto il suo cuore parlando sia della sua attuale vita che del suo passato, svelando un trauma enorme che porta dentro di sè. (Continua a leggere dopo le foto)

Enzo Paolo Turchi a “Verissimo” parla della sua avventura al “GF”

Enzo Paolo Turchi ha deciso di spiegare il perché del suo ritiro dal Grande Fratello ai microfoni di Verissimo: “Tornare a casa è sempre bello anche se a una parte di me è dispiaciuto tanto lasciare il Grande Fratello. Sapevo che questo programma mi avrebbe dato la possibilità di aprirmi, di svelarmi con il pubblico perché io stavo dando tanto all’interno della casa”. All’interno del reality, Enzo Paolo Turchi ha temuto che Carmen Russo potesse lasciarlo e ha raccontato: “La mia preoccupazione era che Carmen si sarebbe stufata di questa mia vita, di questi problemi che ho sempre avuto e ho pensato che lei, vedendomi così avvilito nella casa del GF, potesse dirmi basta”.

Poi il coreografo ha accennato ad un trauma enorme che si porta dentro: “Io forse non ho mai metabolizzato i problemi di cui parlo e in televisione e ce n’è uno, in particolare, che so solo io e non posso rivelare a nessuno perché ho una figlia. Per questi traumi vissuti, io ho sempre avuto una serie di pensieri. Io penso che l’amore ci salverà tutti e lo dico sempre. Per quanto riguarda Maria mi preoccupa il futuro perché il tempo va avanti e io sono diventato padre tardi. In questi anni ho conosciuto tantissime persone che sono diventati genitori grandi e mi sono sentito confortato, però, purtroppo non è una consolazione questa”.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”