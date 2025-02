Emanuele va al funerale della moglie, poi il dramma: la tragedia 24 ore dopo

Flavia stava combattendo da qualche tempo contro una malattia ma negli ultimi mesi le sue condizioni di salute si sono aggravate, portandola al decesso domenica 2 febbraio 2025. Mercoledì 5 poi, erano stati celebrati i funerali della donna. Tra le tante persone presenti al rito, in prima fila c’era il suo amato marito Emanuele. La notte dopo il funerale poi, una nuova tragedia. (Continua dopo le foto)

Treviso, muore d’infarto il giorno dopo il funerale della moglie

La tragedia è accaduta a Castello di Godego, comune nella provincia di Treviso. Dopo i festeggiamenti per i 62 anni di matrimonio, le condizioni di salute di Flavia erano peggiorate, fino al decesso. Il marito Emanuele è spirato la notte dopo la cerimonia funebre della moglie. L'uomo è morto lunedì 10 febbraio di crepacuore nel letto di casa, diviso per una vita con la compagna che non c'era più.

Chi erano Flavia ed Emanuele

Emanuele Toffolon, 85 anni, era titolare della “Autotrasporti Toffolon Emanuele srl” una delle più note aziende della Castellana ed era sposato con Flavia Cocco, una donna di 82 anni. I due avevano trascorso la vita insieme e dalla loro unione sono nati 8 figli. Emanuele e Flavia avevano anche 11 nipotini e un pronipote. Lo scorso 29 dicembre, i coniugi Toffolon avevano festeggiato il traguardo dei 62 anni di matrimonio. Emanuele aveva avuto un gravissimo incidente che lo aveva lasciato senza una gamba.

