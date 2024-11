Elisabetta Gregoraci, il nuovo fidanzato ha 16 anni in meno: di chi si tratta

Elisabetta Gregoraci fidanzato. La nota showgirl sembra aver ritrovato il sorriso. Il settimanale Diva e Donna, infatti, riporta che l’ex compagna di Flavio Briatore avrebbe trascorso la notte insieme ad un uomo molto più giovane di lei. Sul settimanale sono apparse anche alcune foto dei due in atteggiamenti abbastanza complici. (Continua…)

Chi è Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è una famosa modella e conduttrice televisiva. All’inizio della sua carriera ha sfilato per stilisti molto importanti, mentre in televisione ha esordito all’inizio degli anni duemila nel programma “Ciao Darwin”. Ha poi recitato in alcune serie televisive come “Il cielo in una stanza” e “Un medico in famiglia”, ma nel corso della sua carriera ha indossato anche le vesti di conduttrice per “Sipario” e “Made in Sud”. Ha inoltre partecipato al “GF VIP” e da alcuni anni è al timone di “Battiti Live” insieme ad Alan Palmieri. (Continua…)

Le notizie sulla vita privata

Elisabetta Gregoraci è divenuta famosa per la storia d’amore con il famoso imprenditore Flavio Briatore, iniziata nell’estate del 2006. I due si sono poi sposati il 14 giugno 2008 e nel 2010 hanno avuto il loro primo ed unico figlio, Nathan Falco Briatore. La loro storia d’amore è giunta al capolinea il 23 dicembre 2017, quando hanno firmato la separazione consensuale. Tuttora, però, sono in ottimi rapporti, anche per il bene di Nathan Falco. Dopo Briatore sono circolati vari gossip sul suo conto, ma mai confermati dalla conduttrice. Anche adesso gira voce che la showgirl abbia ritrovato il sorriso con un uomo molto più giovane di lei. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)