Elisabetta Gregoraci con un 28enne, Briatore reagisce malissimo

Elisabetta Gregoraci compagno. La showgirl calabrese starebbe frequentando un 28enne. Le foto della presunta coppia hanno cominciato a girare nelle ultime settimane. I due appaiono in atteggiamenti confidenziali. Il sito Dagospia riporta che la reazione di Flavio Briatore, ex compagno della Gregoraci, sarebbe stata veramente furiosa. (Continua…)

Le notizie sulla vita privata di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è stata legata a lungo sentimentalmente all’imprenditore Flavio Briatore. I due si sono fidanzati nell’estate 2006, quando Briatore era direttore generale della Renault, scuderia di Formula 1. I due si sono poi sposati il 14 giugno 2008 e nel 2010 hanno avuto un figlio, Nathan Falco. La loro storia d’amore è terminata ufficialmente il 23 dicembre 2017, quando hanno firmato la separazione consensuale. In questi anni, Elisabetta e Flavio hanno cercato di mantenere buoni rapporti, anche per il bene di Nathan Falco. Adesso si vocifera che la Gregoraci stia frequentando un 28enne e che Briatore non l’abbia presa proprio bene. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)