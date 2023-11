Il nome di Elisa Claps è di nuovo sulla bocca di tutti, ora che il caso è stato riaperto e la chiesa dove è stato ritrovato il corpo, ha ripreso le funzioni religiose dopo 13 anni di chiusura, la gente continua a protestare per rispetto della famiglia Claps. Nella giornata di oggi si è svolta una manifestazione di studenti a Potenza per il corteo ‘Tutti per Elisa’ in ricordo di Elisa Claps. Presente anche la mamma che si è commossa nel vedere tante persone battersi per sua figlia.

Il corteo per Elisa Claps

Elisa Claps fu uccisa il 12 settembre del 1993, quando aveva solo 16 anni. Il corpo fu ritrovato solo nel 2010 nel sottotetto della chiesa Santissima Trinità di Potenza. Oggi un corteo di studenti ha toccato varie tappe simboliche: partito da piazza Zara, è arrivato davanti casa di Elisa, poi piazza Mario Pagano, per finire, poi, davanti alla chiesa. Il corteo è aperto da due grandi striscioni su cui gli studenti hanno scritto “Noi chiediamo scusa a mamma Filomena”. Ad attenderli a casa della famiglia Claps c’era proprio mamma Filomena. (continua dopo la foto)

Le parole di mamma Filomena

La signora Filomena Iemma, visibilmente commossa ha accolto gli studenti di Potenza e insieme hanno ascoltato la canzone preferita di Elisa ‘Strada facendo‘ di Claudio Baglioni e, poi, ha lanciato un palloncino per raggiungere Elisa ”ovunque lei sia”. Al corteo si sono uniti anche il fratello Gildo Claps e gli attori della fiction Rai ‘Per Elisa’.

“Dopo 30 anni di sacrificio e dolore, oggi vedere tutta questa gente per Elisa – ha detto in lacrime la mamma di Elisa – per me è un onore. Il nostro è stato un cammino veramente doloroso. Non ci sono parole per ringraziare tutti voi, per ringraziare chi ci è stato vicino e anche chi non è stato vicino. Il mio cuore è per Elisa. Mi auguro che non capiti mai ad altri quello che è accaduto a noi. Grazie ragazzi, vi vorrei abbracciare tutti.”