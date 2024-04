Elicottero si schianta in montagna: sei persone a bordo

Nelle prime ore di questa mattina c’è stato un tragico incidente che ha visto coinvolto un elicottero con ben sei persone a bordo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, mentre la polizia non ha fornito informazioni in merito a quanto successo. (Continua…)

Elicottero con sei persone a bordo si schianta in montagna

Nelle prime ore di questa mattina un elicottero con sei persone a bordo, compreso il pilota, si è schianto in montagna. Subito dopo il terribile incidente sul posto sono stati dispiegati ingenti mezzi di soccorso, inclusi sette elicotteri per le operazioni di recupero e soccorso delle vittime. La polizia, invece, non ha rilasciato ulteriori informazioni in merito all’incidente. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)