Eleonora Giorgi, non ci sono buone notizie sulla malattia: “Ad un bivio”

Eleonora Giorgi malattia, come sta: tutte le novità. Classe 1953, Eleonora Giorgi è un'attrice e regista italiana. Sex-symbol degli anni settanta, ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco. Da mesi la famosa artista italiana sta combattndo contro un tumore al pancreas e ogni tanto aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute. Questa volta non sembrano esserci buoni notizie.

Eleonora Giorgi combatte da tempo con un cancro al pancreas e nella giornata di ieri ai microfoni di Verissimo ha dato nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. L’attrice, senza troppi giri di parole, ha detto: “Sono davanti al bivio. L’ultima Tac ha mostrato che tutto è molto progredito. Molto, molto. La medicina ti offre percorsi arginanti, chiamati anche palliativi, molto intrusivi. Mi trovo davanti ad un bivio. E’ un momento tosto, molto complicato”. Le sue parole hanno commosso sia la padrona di casa, Silvia Toffanin, che il pubblico di Canale 5.

