Eleonora Giorgi e il tumore, l’annuncio a “Verissimo” gela tutti: Toffanin in lacrime

Eleonora Giorgi e il tumore, l’attrice ospite di “Verissimo” gela tutti con un annuncio estremamente doloroso. Le sue parole, testimonianza di una forza straordinaria, hanno commosso profondamente la conduttrice Silvia Toffanin e i telespettatori del programma. (Continua a leggere dopo la foto…)

Eleonora Giorgi a “Verissimo”: il racconto straziante

Eleonora Giorgi è tornata al programma di Canale 5 “Verissimo”, come ospite in collegamento da casa. L’attrice era accompagnata dai figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, definiti dalla conduttrice Silvia Toffanin un po’ come si suoi angeli custode. I tre, dopo essere stati accolti da Toffanin, hanno voluto dare qualche aggiornamento sull’ultimo anno, segnato dalla malattia ma anche da un’enorme forza d’animo.(Continua a leggere dopo la foto…)

Eleonora Giorgi e il tumore: la vita con la malattia

Silvia Toffanin ha dato il benvenuto agli ospiti facendo gli auguri a Eleonora e Paolo che hanno appena festeggiato il compleanno insieme. Un momento che Giorgi ha raccontato con il sorriso ricordando anche emozionata di tanti anni fa quando per la prima volta spense le candeline con il figlio appena nato tra le braccia. L’attrice ha poi rivelato di essere felicissima di tornare, sebbene virtualmente, nel salotto di Toffanin.

Ma dietro a questa voglia di reagire, vivere appieno e persino festeggiare si nasconde un anno difficile, caratterizzato da cicli di chemioterapia ogni due settimane e una lotta continua per sentirsi meglio. Eleonora Giorgi ha descritto l’esperienza devastante della convivenza con la malattia, facendo anche una rivelazione che ha lasciato i telespettatori e la conduttrice Silvia Toffanin in lacrime.

