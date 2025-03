Eleonora Giorgi, l’addio struggente di Carlo Verdone

Oggi, lunedì 3 marzo 2025, è morta all’età di 71 anni Eleonora Giorgi. La celebre attrice italiana che ha segnato il cinema degli anni ’70 e ’80 è scomparsa a causa di un tumore al pancreas, che le è stato diagnosticato nell’ottobre 2023. Tra i tanti che hanno ricordato Eleonora Giorgi, c’è anche Carlo Verdone. I due hanno recitato insieme in Compagni di scuola (1988) e nel 1982 in Borotalco, film cult diretto dall’attore e regista romano in cui Giorgi ha interpretato Nadia Vandelli. (Continua dopo le foto)

Il successo di Eleonora Giorgi

L’attrice vanta una carriera di successo, caratterizzata da una grande versatilità: l’artista ha spaziato tra ruoli comici e drammatici. Eleonora Giorgi, nella sua carriera di attrice, ha legato il proprio nome in particolare ad alcune delle commedie italiane di maggior successo, comprese quelle firmate da Carlo Verdone. Con Borotalco, la Giorgi ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista. Nella pellicola, interpretò Nadia: una bionda in minigonna, calze colorate, riccioli e gomma da masticare tra i denti. Nel film di Verdone, è diventata iconica la scena con l’attore: “E baciami scemo..”. (Continua dopo le foto)

🔴 Addio a #EleonoraGiorgi. L'attrice, 71 anni, si è spenta dopo una lunga, malattia. "Borotalco", film di Carlo Verdone del 1982, è stato uno dei grandi successi dell'artista pic.twitter.com/i3yWpVpvEp — Rai Radio1 (@Radio1Rai) March 3, 2025

Eleonora Giorgi è morta, lo struggente addio di Carlo Verdone

Proprio Carlo Verdone ha voluto scrivere un pensiero per ricordare Eleonora Giorgi su Instagram. “Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato – si legge sul profilo social dell’attore -. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio”, le parole di Carlo Verdone. Qualche anno fa, Eleonora Giorgi aveva raccontato qualche dettaglio inedito sul ruolo di Nadia in Borotalco.

