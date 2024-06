Ieri, domenica 2 giugno, è andata in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi. Nel corso della puntata i naufraghi si sono sfidati in una serie di prove per decidere chi parteciperà alla finale in programma mercoledì 5 giugno. Karina Sapsai è stata la prima eliminata dal televoto. Artur Dainese è il secondo finalista seguito da Alina, Samuel, Matilde, Aras e infine Edoardo Franco. Nel corso della puntata non sono mancate tensioni e litigi, come quello scoppiato tra Matilde e Stoppa dove è stato necessario l’intervento di Elenoire Casalegno.

La semifinale de L’Isola dei Famosi

Nella semifinale de L’Isola dei Famosi, in onda domenica 2 giugno, il nuovo leader, grazie alla vittoria in una prova di equilibro che vede tutti i naufraghi coinvolti, è Artur Dainese, mentre gli eliminati sono Karina e Matilde Brandi e i finalisti sono dunque Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Aras Senol, Alvina Verecondi Scortecci, Samuel Peron e lo stesso Dainese. Ospite in studio troviamo Iva Zanicchi, lì per parlare con Peron. Nel corso della serata Artur e la Brandi attaccano Stoppa, con l’accusa di quest’ultima di giocare di strategia, perché spesso agisce con “il freno a mano tirato“, non dice come stanno le cose in faccia: “Io sono così nella vita, cerco di smussare gli angoli per far andare le cose bene. Non mi interessa tirare fuori casi, non mi arrabbio“, risponde Edoardo.

Durante la sfida tra Matilde e Alvina, alla Brandi si vede il seno e per questo la showgirl non riesce a concentrarsi, mentre nella seconda fase molla il colpo pochi istanti dopo l’inizio dell’evento: “Alvina ha 10 chili in più di me, io peso 50 chili“, usa come scusa Matilde, mentre la contessina risponde: “Lo sapevo…“. Poi la showgirl se la prende con Edoardo perché ha scelto la prova sbagliata per due donne. A questo punto interviene Elenoire.

