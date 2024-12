Edoardo Bove, prima il malore in campo e poi la cattiveria sui social – Sembrano migliorare di ora in ora le condizioni di Edoardo Bove. Gli accertamenti e i controlli da fare sono ancora tanti, ma sono essenziali per capire cosa abbia determinato il malore in campo la scorsa domenica. Nelle ultime analisi del calciatore sono stati riscontrati dei livelli di potassio molto bassi. Potrebbe anche essere stata questa la causa scatenante di quanto successo durante Fiorentina-Inter. Questa specifica mancanza può mettere in difficoltà anche un cuore sano, provocando le cosiddette “torsioni di punta”, cioè tachicardie ventricolari che si originano nelle camere inferiori del cuore. Edoardo Bove ha potuto contare su soccorsi immediati, che hanno fatto sì che non avvenisse per fortuna l’irreparabile. Non solo, il giovane ha avuto dalla sua l’affetto di famiglia, compagni e tifosi. C’è però il rovescio della medaglia e ne ha scritto Francesco Caremani su “Today”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Fiorentina, cos’è successo davvero a Edoardo Bove: due avversari i primi a capire, l’intervento di Cataldi

Leggi anche: Il calciatore trovato senza vita in piscina a soli 31 anni

Edoardo Bove, prima il malore in campo e poi la cattiveria sui social

“Un ragazzo di 22 anni, che potrebbe essere il figlio di tanti di noi, giornalisti, addetti ai lavori, appassionati, tifosi, ecc., si sente male durante una partita di calcio, rischiando la vita. Ci siete? Avete focalizzato bene? Ventidue anni, rischiare la vita, giocando a calcio. Tutti allineati? Ed ecco che – dispiace sottolinearlo per chi come me li considera uno strumento utile, anche dal punto di vista professionale –, sui social media si apre l’abisso. L’abisso che, sono sicuro, in tanti non riescono a vedere e non riusciranno a farlo nemmeno quando glielo mostrerò”, l’esordio di Francesco Caremani su “Today”. Il giornalista ha infatti scritto un lungo editoriale in cui punta il dito contro i soliti leoni da tastiera, che hanno tirato fuori la disumanità più profonda. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Edoardo Bove, le prime notizie dall’ospedale: le sue condizioni dopo il grave malore in campo

Leggi anche: Firenze, Edoardo Bove ha un malore in campo, partita sospesa. Portato in ospedale in ambulanza

Edoardo Bove, tanta cattiveria sui social: tifosi indispettiti per la scelta di interrompere la partita

“Sui social più che la religione, il partito politico, pro o contro il vaccino, una delle cose più sbandierate è il tifo per la squadra del cuore, niente di male, no. Il punto non è tifare, il punto è come si tifa, il punto è utilizzare gli occhiali del tifo per guardare e declinare tutte le altre situazioni della vita quotidiana, dalla politica all’economia, dalla sanità alla salute”, rimarca il giornalista. Caremani ha focalizzato l’attenzione su tutti coloro che si sono indispettiti per la decisione di aver interrotto la partita Fiorentina-Inter.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva