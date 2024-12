Edoardo Bove e il malore, parla l’esperto: “Quella cicatrice…”

Edoardo Bove è un calciatore italiano, centrocampista della Fiorentina, in prestito dalla Roma, e della nazionale Under-21 italiana. Il ragazzo durante la partita Fiorentina-Inter ha avuto un malore in campo e dopo essere stato trasportato in ambulanza all’ospedale ha passato dei giorni in terapia intensiva. Ora il giocatore sta meglio ma non potrà più continuare la sua carriera in Serie A. In queste ore su questo delicato tema è intervenuto un esperto. (Continua a leggere dopo le foto)

Edoardo Bove e il malore: le parole dell’esperto

Dopo il malore in campo, ora Edoardo Bove sta bene e deve solo essere monitorato. A causa di quanto gli è successo, il suo futuro nel calcio professionistico italiano è a rischio. Dopo un arresto cardiaco dovuto a una fibrillazione atriale, le linee guida internazionali prevedono l’applicazione di un defibrillatore sottocutaneo. Il giovane calciatore, avendo compreso la gravità della situazione, avrebbe già dato il consenso per procedere con l’intervento per mettere il defibrillatore. Dopo che sarà avvenuta effettivamente l’operazione, Bove non potrà più giocare in Italia. Le norme sull’attività sportiva agonistica nel nostro Paeseimpediscono di scendere in campo a chi ha un impianto del genere, basta guardare al caso di Christian Eriksen, il quale sta continuando la sua carrerie all’estero, ma non potrebbe mai farlo in Italia. Ora su quanto avvenuto a Bove è intervenuto anche un noto esperto in materia.

