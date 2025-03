Home | Eclissi solare oggi visibile dall’Italia: ecco a che ora e come vederla

Sabato 29 marzo 2025, poco dopo le 11:30 (ora di Roma), si verificherà un’eclissi solare parziale. Il massimo oscuramento del Sole sarà raggiunto alle 12:03. Il fenomeno sarà visibile da gran parte dell’Italia, con l’esclusione di Basilicata, Calabria, Sicilia e alcune aree della Puglia. Tuttavia, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube di Timeanddate.com, a partire dalle 10:30.

Importante: l'osservazione diretta del Sole può provocare danni permanenti alla vista. Per ammirare l'eclissi in sicurezza è necessario indossare occhialini certificati o utilizzare filtri solari per telescopi e binocoli.

Cos’è un’eclissi solare parziale?

Un’eclissi di Sole è parziale quando la Luna copre solo una parte del disco solare, lasciando visibile una porzione della stella.

Le eclissi solari si verificano solo durante il novilunio (fase di Luna Nuova), quando Sole, Luna e Terra sono allineati. Se l’allineamento è perfetto, si verifica un’eclissi totale, mentre in caso di Luna più lontana dalla Terra (in apogeo) si può formare un’eclissi anulare, caratterizzata dal cosiddetto “anello di fuoco”.

L’eclissi è possibile perché, pur avendo dimensioni enormemente diverse, Sole e Luna appaiono della stessa grandezza nel cielo terrestre:

Distanza Terra-Sole: circa 150 milioni di km

Distanza Terra-Luna: in media 384.000 km

Orari dell’eclissi solare in Italia (29 marzo 2025)

L’orario e l’intensità dell’eclissi variano in base alla posizione geografica. Ecco alcuni esempi:

Roma

Inizio (primo contatto): 11:34

Massimo oscuramento (7,9%): 12:03

Fine (ultimo contatto): 12:33

Milano (visibilità maggiore)

Inizio: 11:21

Massimo oscuramento (20%): 12:04

Fine: 12:48

Napoli (visibilità minore)

Inizio: 11:50

Massimo oscuramento (1,8%): 12:04

Fine: 12:19

Nelle regioni settentrionali l’eclissi sarà più evidente e durerà più a lungo.

Per conoscere gli orari esatti per ogni località, si può consultare la mappa interattiva di Timeanddate.

