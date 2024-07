È morto il famoso imprenditore italiano, addio a un vero e proprio rivoluzionario

È morto nella notte di domenica 7 luglio 2024, il famoso imprenditore italiano. L’uomo era nato il 6 febbraio 1934, e aveva 90 anni. L’imprenditore è morto nella sua casa azienda a Percoto, in provincia di Udine, il centro dove era nato e dove ha sempre vissuto. Da tempo la salute lo aveva indebolito e affaticato. All’ultima edizione del premio che aveva creato con la famiglia si era presentato in sedia a rotelle e nonostante ciò, sfoggiava sempre il suo sorriso. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: I medici le dicevano che aveva solo bisogno di riposo perché incinta: Olivia è morta a 25 anni

Leggi anche: Camillo Ruini ricoverato, poi l’orrore: si scatena la bufera

Benito Nonino è morto, addio all’imprenditore che ha trasformato la grappa in un prodotto raffinato

Benito Nonino ha continuato a costruire quell’impero fondato dalla famiglia nel 1897, grazie all’arte della distillazione. Una volta la distilleria era piccolissima, ma nel corso degli anni ha consolidato la sua presenza nel mercato nazionale e internazionale facendo diventare la piccola azienda di famiglia che produceva ‘sgnapa’ in un marchio noto in tutto il mondo. Benito Nonino è morto proprio nella sua casa azienda a Percoto e proprio ieri pomeriggio aveva chiesto di essere portato in distilleria. Lascia la moglie Giannola, con la quale ha fatto diventare l’azienda quello che è oggi, e tre figlie Antonella, Cristina e Elisabetta che lavorano nell’azienda. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Si tuffa nel lago e muore folgorato: era giovanissimo

Leggi anche: Litiga con la moglie e getta dal quinto piano i figli di 2 e 5 anni

Chi era Benito Nonino

Appassionato sin da piccolo dell’attività della distilleria di famiglia, nel 1973 realizzò la prima grappa “Monovitigno Picolit”. Insieme alla moglie Giannola, è riuscito a trasformare la grappa “da cenerentola a regina”, tanto che nel 2020 la distilleria friulana era stata premiata in California come miglior distillato al mondo. Benito e Giannola hanno anche costituito il Premio Nonino, che ha una giuria di alto livello culturale internazionale e che negli anni ha premiato oltre cinque scrittori che poi avrebbero ricevuto il Premio Nobel. All’ultima edizione dell’evento si era presentato sorridente, ma indebolito: l’uomo infatti era costretto da tempo a stare in sedia a rotelle. Cosa raccontava la moglie su di lui?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva