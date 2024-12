E’ morta la mamma del famoso cantante: lottava da tempo contro un cancro

È morta a 69 anni Debbie Nelson, madre di uno dei cantanti più famosi nel panorama musicale. Da tempo combatteva contro un cancro ai polmoni. Non è ancora stata comunicata in maniera ufficiale la causa della morte, ma potrebbe essere collegata proprio alla malattia. Debbie Nelson era nota al pubblico soprattutto per il difficile rapporto con il figlio, che arrivò anche a denunciare per diffamazione. A dare notizia della morte della donna è stato il suo rappresentante, Dennis Dennehy, che ha inviato ai giornali un’email con la triste comunicazione.

Morta la mamma del famoso cantante

Debbie Nelson era nata nel 1955, in Kansas, all’interno di una base militare. La vita della donna non è stata facile, e fin da piccola si è fatta carico della famiglia. A 16 anni si sposò con Marshall Bruce Mathers Jr., e due anni dopo, nel 1972, nacque Marshall Mathers III, il rapper che noi tutti conosciamo con il nome di Eminem. Ma il suo rapporto con il figlio è sempre stato complesso. Un portavoce del rapper ha confermato a People che la donna è morta il 2 dicembre a St. Joseph, Missouri, dopo una battaglia contro un tumore ai polmoni in stato avanzato. A dare la notizia sono state alcune fonti a TMZ nella giornata di martedì. Nelson lottava da tempo contro il cancro ai polmoni ma né lei, né Eminem, avevano confermato la notizia.

