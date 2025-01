“Esempio di coraggio a 20 anni”: è morta Benedetta, per lei la musica è stata un’ancora

È morta all’età di 20 anni Benedetta Blasi. Ad annunciare la sua triste scomparsa è stata la mamma Milena sui social: “Con il cuore spezzato volevo informare tutti gli amici e i contatti di Facebook che ieri, nel tardo pomeriggio, la nostra piccola e dolce Benedetta è volata in cielo“. Era divenuta simbolo di coraggio e forza, per lei la musica era stata un’ancora di salvezza. (Continua…)

Dolore e sconforto per la morte di Benedetta Blasi, 20enne di Castelpiano. In questi anni era divenuta simbolo di coraggio e forza. Ha sempre combattuto a denti stretti contro la sua grave malattia. Alla fine però non ce l’ha fatta ed ha dovuto arrendersi. La ragazza si è spenta ieri, ma il suo esempio continuerà a vivere nei ricordi e nel cuore di tutte quelle persone per cui è stata fonte di ispirazione. “Beje”, com’era soprannominata, si è aggrappata alla musica, divenuta per lei ancora di salvezza. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)