“È finita”: l’amata attrice annuncia la rottura del matrimonio con il marito

Dopo oltre un decennio insieme, la famosa e il calciatore di football hanno annunciato la fine del loro matrimonio. La cantante e attrice statunitense ha condiviso la notizia in esclusiva con People.com, rivelando che la separazione è stata una decisione dolorosa ma inevitabile. Il loro amore, che aveva appassionato i fan sin dal 2010, si conclude ora con l’impegno reciproco di mettere al primo posto il benessere dei tre figli.

L’amata attrice annuncia la rottura del matrimonio con il marito

Jessica Simpson ha annunciato la rottura da suo marito e ha spiegato che lei ed Eric Johnson, ex giocatore di football, stanno affrontando la separazione con rispetto e consapevolezza. “Io ed Eric stiamo vivendo lontani, stiamo affrontando con tanto dolore questa separazione,” ha dichiarato alla rivista americana. Ha poi chiesto ai fan di rispettare la privacy della famiglia in questo momento delicato: “I nostri figli vengono prima di tutto e ci stiamo concentrando su ciò che è meglio per loro. Siamo grati per tutto l’amore e il sostegno che ci è arrivato.”

La notizia giunge dopo mesi di speculazioni: pochi mesi fa, infatti, Johnson era stato paparazzato senza fede nuziale, alimentando le voci di una crisi tra i due. Tuttavia, né Jessica né Eric hanno fornito dettagli specifici sulle motivazioni che li hanno portati a prendere strade diverse.

