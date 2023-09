Dzeko attacca: “L’Inter mi ha ceduto per scegliere Lukaku”

Edin Dzeko molto critico nei confronti dell’Inter che ha deciso di non continuare il rapporto per dare più spazio a Lukaku, poi finito invece alla Roma dopo un’estate di polemiche con i nerazzurri e con Marotta.

Leggi anche: Champions League: tutti i risultati del martedì

Leggi anche: Milan: le condizioni di Maignan e Loftus-Cheek dopo il Newcastle

I retroscena della cessione di Dzeko

Dzeko si toglie qualche sassolino dalle scarpe e attacca l’Inter a pochi mesi di distanza dalla separazione. Come noto, al bosniaco non è stato rinnovato il contratto nonostante la volontà del giocatore di rimanere a Milano. Alla base della scelta di Marotta ci sarebbe infatti la volontà di dare più spazio a Romelu Lukaku per evitare concorrenze in squadra. Il belga però poi ha tradito i colori nerazzurri, trattando prima con la Juventus e il Milan, infine accasandosi alla Roma alla chiusura del mercato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Romelu Lukaka aspetta a battere un calcio di punizione per i nerazzurri (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Le parole di Dzeko

Dzeko ha colto l’occasione dell’intervista per Prime Video per chiarire come sono andate le cose quest’estate con l’Inter e lanciare una frecciata anche a Lukaku: “Io sarei rimasto molto volentieri, all’Inter stavo veramente benissimo. L’Inter ha voluto dare più fiducia a Lukaku e non avere un giocatore diciamo importante come me che gli avrebbe potuto dare un po’ di fastidio e che magari non lo avrebbe fatto essere sempre titolare”.

Leggi anche: UCL, Lazio-Atletico Madrid 1-1: in gol Provedel!