Ducati dà il benservito a Bagnaia? “È arrivato il momento di trarre delle conclusioni”

MotoGP, tra Pecco Bagnaia e la Ducati qualcosa quest’anno non ha davvero funzionato. Le vittorie del passato sembrano lontane dopo una stagione deludente. Il binomio che aveva dominato la MotoGP ora fatica persino a ritrovare un equilibrio, e la tensione cresce anche dentro al box. Le parole di Davide Tardozzi, dopo il Gran Premio del Portogallo suonano come un campanello d’allarme. Se non addirittura come un benservito.
Ducati, Tardozzi: "Bagnaia non in fiducia con la moto, abbiamo fatto di tutto…"#SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #PortugueseGP #Bulega #Bagnaia #Ducatihttps://t.co/ygak6aDaCz— Sky Sport MotoGP (@SkySportMotoGP) November 9, 2025
Il team manager della casa di Borgo Panigale non ha nascosto la delusione: “La velocità di Bagnaia non è mai stata in discussione, ma c’è questo rapporto di non fiducia con la moto che lo mette in difficoltà”. Dopo l’ottavo posto nella Sprint e la caduta in gara mentre era in lotta per il quarto posto, la pazienza sembra al limite: “Abbiamo fatto di tutto per rimetterlo nelle condizioni dello scorso anno o della gara in Giappone. Ora bisogna trarre delle conclusioni”.
Tardozzi ha poi aggiunto: “Se ancora manca qualcosa dovremo parlarci e capire come arrivare a una conclusione. Lo possiamo fare anche prima di Valencia, dove speriamo possa tornare a lottare per il podio”. Parole che lasciano intendere come a Borgo Panigale si stia già ragionando su cosa non abbia funzionato in questo 2025. Ma anche, fra le righe, sull’opportunità di proseguire insieme.
Oltre a stigmatizzare il periodo complicato per Bagnaia, il dirigente Ducati ha voluto spendere una parola positiva per Nicolò Bulega, al debutto nella categoria: “Il 15° posto può sembrare poco, ma non lo è. Ha gestito bene la gara, dopo un errore sabato ha corso con prudenza e intelligenza”.
Resta quindi il nodo del rapporto tra Bagnaia e la sua moto, e tra Bagnaia e il team. Ducati, che quest’anno ha chiaramente puntato su Marc Marquez e non sembra voler cambiare rotta, potrebbe decidere di accelerare una clamorosa separazione dal pilota torinese. Il prossimo futuro darà le risposte.
Leggi anche:
- MotoGP, Portogallo da sogno per Bezzecchi: dominio totale e vittoria da campione
- MotoGP, fantastico Bezzecchi! La pole è sua, quarto tempo per Bagnaia