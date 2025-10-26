MotoGP, il “mistero” del post pubblicato e poi cancellato da Pecco Bagnaia

Francesco Bagnaia ha vissuto qualche momento di frustrazione dopo il ritiro al Gran Premio della Malesia a Sepang. Il pilota della Ducati, costretto a fermarsi nelle fasi finali della gara a causa di una foratura, ha prima condiviso sulle proprie stories un post con la canzone “Sta andando tutto male” di Domenico Bini, per poi rimuoverlo rapidamente.

Buoni segnali, se non addirittura ottimi, spazzati via per una volta dalla mera sfortuna.



L’episodio è stato catturato dai fan e sottolinea le difficoltà vissute dal due volte campione del mondo. Bagnaia ha commentato la gara con un tono riflessivo, riferendosi innanzitutto al terribile incidente che ha funestato la Formula 3: “In queste situazioni ti rendi conto che i problemi tipo il mio passano in secondo piano”.

“Ho forato al 12esimo giro“, ha proseguito Pecco parlando della sua gara, “e la gomma posteriore ha perso pressione rapidamente. Onestamente pensavo di non essere riuscito a gestire bene la gomma, il grip stava peggiorando troppo in fretta. Purtroppo queste sono le gare, può succedere”.

Il pilota italiano ha poi tracciato un bilancio del weekend Ducati: “Abbiamo fatto un bel lavoro, ma non siamo riusciti a chiuderlo nel migliore dei modi. Stavo cercando di gestire il gap su Alex, ma su come sarebbe andato il finale non si può dire niente“.

“Vediamo come andrà la prossima gara: questo fine settimana è stato positivo per diverse situazioni, cercheremo di portare avanti il lavoro fatto. Strada giusta? A Portimao ci sarà bisogno di molta stabilità, vedremo”.

Bagnaia esprime solidarietà ai colleghi di motoGP3

Bagnaia ha anche nuovamente espresso solidarietà verso i colleghi della Moto3 coinvolti nel grave incidente prima della gara: “Il mio primo pensiero va a Rueda e Dettwiler, che sicuramente non se la stanno passando bene. Abbiamo avuto comunicazioni ufficiali su Rueda, ma non ancora per Dettwiler e speriamo il meglio”.

“È stato uno spavento davvero grosso: iniziare la giornata così non è il massimo, soprattutto per i ragazzi della Moto3 che devono partire per una gara dopo aver visto un incidente del genere. Incrociamo le dita sperando arrivino buone notizie”, ha concluso Bagnaia.

