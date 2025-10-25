Un super Francesco Bagnaia conquista la pole position del Gran Premio della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Il campione in carica, costretto a passare dal Q1, ha trovato il ritmo giusto nel momento decisivo, chiudendo il Q2 in 1:57.001 e piazzandosi davanti ad altre due Ducati: quella Gresini di Alex Marquez, staccata di appena 16 millesimi, e quella VR46 di Franco Morbidelli, terza a un decimo.

Una qualifica da campione

Dopo una giornata di venerdì complicata, Bagnaia ha reagito con la consueta freddezza, sfruttando il passaggio dal Q1 per trovare il miglior assetto sulla sua Desmosedici GP24. Nel giro decisivo del Q2, l’italiano è tornato a esprimere tutto il suo potenziale, lasciandosi alle spalle un’agguerrita concorrenza.

Alle sue spalle scatteranno dunque Alex Marquez, autore di una qualifica solidissima, e Franco Morbidelli, che conferma il grande passo avanti fatto con il team VR46.

Seconda e terza fila: equilibrio e sorprese

La seconda fila sarà composta da Fabio Quartararo con la Yamaha, Pedro Acosta in KTM e Fermin Aldeguer, protagonista di una piccola caduta nel finale ma comunque tra i migliori sei.

La terza fila vedrà invece le Honda di Joan Mir e Johann Zarco, separate dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Più indietro Alex Rins, Jack Miller e Pol Espargaro che comporranno la quarta fila.

Le difficoltà dei big

Diversi nomi illustri si sono fermati in Q1, pagando una sessione interrotta dalla scivolata di Aldeguer. Luca Marini partirà dalla quinta fila in tredicesima posizione, affiancato da Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, entrambi delusi per non aver sfruttato al meglio le condizioni della pista.

Seguono Oliveira, Ogura e Binder in sesta fila, mentre Enea Bastianini scatterà solo 19° davanti a Chantra e Savadori. A chiudere la griglia ci saranno i collaudatori Michele Pirro (Ducati) e Augusto Fernandez (Yamaha).

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – OCTOBER 25: Francesco Bagnaia of Italy riding the Lenovo Ducati (63), Alex Marquez of Spain riding the BK8 Gresini Racing Ducati (73) and Franco Morbidelli of Italy riding the Pertamina Enduro VR46 Ducati (21) on the front row during qualifying ahead of the MotoGP of Malaysia at Sepang Circuit on October 25, 2025 in Kuala Lumpur, Malaysia. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images)

Le parole dei protagonisti

Francesco Bagnaia: “Non passare direttamente in Q2 è stata colpa mia, ma ho sfruttato il Q1 per lavorare su alcune modifiche. Abbiamo capito la direzione giusta da prendere e sono molto contento del feeling. Sepang è una pista più amica rispetto alle ultime, ora pensiamo alle gare ma questa pole è molto importante”.

Alex Marquez: “Non è stato un weekend facile, sono caduto due volte e ho avuto problemi con la moto. La pista è diversa dal solito, servirà usare la testa in Sprint, ma daremo tutto dall’inizio alla fine”.

Franco Morbidelli: “Grande inizio di sabato per noi, il weekend è stato positivo. Abbiamo fatto passi avanti importanti rispetto all’Australia e ho un buon feeling con la moto. Vediamo cosa succederà in gara”.

Verso la gara di Sepang

Con tre Ducati nelle prime tre posizioni e un Bagnaia tornato al top, la gara di Sepang promette spettacolo. Alle sue spalle, rivali motivati come Marquez e Morbidelli tenteranno di mettere pressione al campione del mondo, mentre Acosta e Quartararo proveranno a inserirsi nella lotta. Tutto è pronto per un sabato e una domenica di grande MotoGP in Malesia.