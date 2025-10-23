MotoGP, Bezzecchi attesissimo a Sepang: “Ma non sono in testa al Mondiale”

MotoGP, weekend caldo a Sepang per il Gran Premio della Malesia, terz’ultima tappa del Mondiale. Con Marc Marquez ancora fermo ai box e Pecco Bagnaia in evidente difficoltà sulla sua Ducati, i riflettori sono puntati sull’Aprilia e su Marco Bezzecchi, uno dei piloti più in forma del momento.

Bezzecchi: “Non mi sento il pilota più forte, non sono in testa al Mondiale”: https://t.co/916HkFndAh — Flyin18T Motorsports (@Flyin18T) October 23, 2025

L’italiano, però, non si lascia trascinare dall’entusiasmo e mantiene il profilo basso: “Favoriti qui in Malesia? Difficile dirlo. Siamo stati molto competitivi nelle ultime uscite, ma ogni gara fa storia a sé. Spero di poter fare un buon weekend, questo è il mio obiettivo”.

Il pilota romagnolo riconosce che la moto è cresciuta sensibilmente nel corso della stagione, diventando ormai una delle più performanti in griglia: “Abbiamo lavorato tanto dall’inizio dell’anno, migliorando sotto molti aspetti. Il progresso più importante? La stabilità in staccata, che ora ci consente di essere molto più costanti”.

Alla domanda se oggi si senta il miglior pilota della MotoGP, Bezzecchi ha risposto con la consueta schiettezza: “No, non credo di esserlo. È una domanda complicata. Ci sono diversi momenti in una stagione: si cerca sempre di fare del proprio meglio, ma ci sono periodi in cui le cose vanno meglio e altri in cui vanno meno bene”.

Parole equilibrate e che mostrano passi importanti verso la piena maturità per un pilota che sta attraversando un ottimo momento, ma che sa quanto sia fragile l’equilibrio in un campionato imprevedibile e competitivo come la MotoGP.

