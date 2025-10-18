MotoGP, Bezzecchi domina la sprint di Phillip Island: Aprilia ancora davanti, disastro Ducati

Marco Bezzecchi continua il suo momento d’oro e conquista la sprint race del Gran Premio d’Australia 2025 a Phillip Island, quart’ultimo appuntamento del mondiale MotoGP. Per il pilota Aprilia è la terza vittoria nelle ultime quattro gare del sabato, un dato che conferma la sua straordinaria forma.

Bez and Raul make history with the first Aprilia 1-2 in a Sprint ✌️#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/XOG2k0otww — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025

Duello con Raul Fernandez e podio per Acosta

La gara è stata animata da un bel duello tra Bezzecchi e Raul Fernandez, con quest’ultimo autore di una partenza perfetta. Lo spagnolo è rimasto al comando per una decina di giri, prima di dover cedere al ritmo del compagno di marca. Terzo gradino del podio per Pedro Acosta, ancora una volta convincente nelle fasi finali.

Bezzecchi, nonostante un avvio complicato — anche a causa di un impatto con un gabbiano nelle prime curve — ha rimontato con decisione e ha chiuso in testa con autorità.

Domani la sfida più dura: doppio long lap per penalità

Il successo odierno rende chiaro chi sia il favorito del weekend, ma domani Bezzecchi dovrà scontare un doppio long lap per la penalità ricevuta dopo il contatto con Marquez a Mandalika. Un handicap pesante, ma il ritmo mostrato oggi lascia ancora margini di speranza.

Ducati in crisi nera: Bagnaia penultimo

Mentre Aprilia festeggia, Ducati vive uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Per la prima volta nella storia delle sprint non c’è una Desmosedici sul podio. Peggio ancora: le due Ducati ufficiali chiudono la classifica.

Se l’ultimo posto di Pirro – pilota tester – era prevedibile, sorprende e preoccupa il penultimo posto di Pecco Bagnaia, autore di una gara anonima, mai competitivo e costantemente più lento di circa due secondi al giro rispetto ai migliori. Una prestazione che accende interrogativi anche in vista della gara lunga.

COWES, VICTORIA, AUSTRALIA – 2025/10/18: Number 63 Ducati Lenovo Team rider Francesco Bagnaia during the qualifying at the 2025 Liqui Moly Ausrtralian Motorcycle Grand Prix. (Photo by Stephen Blackberry/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Gli altri italiani: Marini convincente, Morbidelli in difficoltà

Tra gli altri italiani, Luca Marini chiude con un buon ottavo posto, davanti a un Pol Espargaro sorprendente nel ruolo di sostituto di Vinales. Fabio Di Giannantonio è la prima Ducati al traguardo, in quinta posizione. Più indietro Bastianini (decimo) e Morbidelli, solo quindicesimo.

Appuntamento a domani

La gara di domani è stata posticipata di un’ora: semaforo verde alle 6 del mattino italiane. Tutti gli occhi saranno su Bezzecchi e sulla sua rimonta con penalità, mentre in casa Ducati servirà una reazione immediata.

Classifica Sprint GP Australia 2025

**1. Bezzecchi