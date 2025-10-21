Formula 1, ora Verstappen può vincere il Mondiale: e le McLaren tremano

Formula 1, ora Max Verstappen vede davvero la possibilità di vincere il Mondiale con una clamorosa rimonta. Dopo un lungo periodo in cui Piastri e Norris sembravano avere il titolo in pugno, l’attuale Campione del Mondo ha ridotto sensibilmente il gap, riaccendendo i giochi. Tra calcoli al millimetro e strategie da campione, il pilota olandese sembra pronto a dare l’assalto alle McLaren.

Considerazioni su O.Piastri, pilota spesso elogiato e adesso dentro un imbuto di critiche nei suoi confronti. L'australiano è un po' scomparso dopo l'olanda, ma il leader del mondiale – va ribadito – che è "solo" alla sua terza stagione in F1. #AutoRacerhttps://t.co/6lSAkthRqb — Rosario Giuliana (@RosarioGiuliana) October 21, 2025

I prossimi cinque Gran Premi saranno decisivi. Fino a metà agosto, la McLaren di Oscar Piastri dominava con un vantaggio di 104 punti su Verstappen, che sembrava lontanissimo dalla lotta per il titolo. In pochi Gp però la situazione è cambiata radicalmente. Con tre vittorie consecutive a Monza, Baku e Austin e un secondo posto a Singapore, Max ha ridotto il distacco a soli 40 punti da Piastri e 26 da Norris.

Max non ha niente da perdere, può attaccare senza vincoli e sfruttare la sua esperienza e la forza della Red Bull per mettere pressione ai rivali. La McLaren, pur solida, deve ritrovare la competitività che le ha permesso di costruire il vantaggio estivo, mentre Verstappen può contare su un team che funziona come un monolite.

Con cinque Gran Premi rimanenti – Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi – più due Sprint Race, Verstappen ha la possibilità di fare il pieno di punti senza dover guardare al calendario. Se dovesse vincere tutte le gare e le Sprint, Norris uscirebbe automaticamente dalla lotta e Piastri avrebbe solo una minima chance di rimanere davanti, dovendo piazzarsi sempre secondo e due volte terzo nelle Sprint.

Il fattore chiave sarà la costanza della McLaren, e la capacità dei piloti di resistere alla pressione. Piastri vive un momento di difficoltà mentre Norris è in fase di recupero: il rischio di un clamoroso autogol interno alla McLaren non è da escludere. Nel frattempo Verstappen, già capace in passato di sorpassi spettacolari e di vincere anche partendo dal fondo, continua a dimostrare perché è considerato il pilota più forte della sua generazione.

La squadra olandese, rigenerata dalla gestione Mekies, punta tutto sul campione in carica. Con una macchina affidabile e una strategia precisa, Verstappen ha tutti gli strumenti per replicare l’impresa di Schumacher: cinque titoli Mondiali consecutivi. Il vantaggio psicologico e tecnico è dalla sua parte, e ora tutto passa dalla capacità di convertire questa chance in quella che sarebbe un’impresa epica.

