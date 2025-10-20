Clamoroso in Formula 1: Verstappen trionfa e riapre il Mondiale, Ferrari sul podio

Max Verstappen non molla mai. Il campione del mondo in carica si prende tutto anche nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, vincendo la gara lunga dopo aver dominato qualifiche e Sprint. È un successo importante, che lo rilancia in piena corsa per il titolo: ora l’olandese è a -40 dal leader Oscar Piastri, con cinque tappe ancora da disputare.

#Verstappen mastodontico, sta costruendo una folle rimonta iridata che onestamente sembrava impensabile al ritorno in pista dopo la pausa estiva.



Credo meriti questo titolo per la continuità di risultati che ha mostrato in una stagione dove, nel complesso, non ha avuto la… pic.twitter.com/9kXZmoy3pT — Piero Ladisa (@PieroLadisa) October 19, 2025

Dietro di lui, Lando Norris chiude secondo dopo un duello intenso con Charles Leclerc, che conquista un terzo posto di grande valore per la Ferrari. Il monegasco ha difeso con tenacia la seconda posizione, fino a quando ha dovuto arrendersi alla McLaren, superiore nel ritmo gara. (continua dopo la foto)

Buon risultato complessivo per il Cavallino: oltre al podio di Leclerc, la squadra di Maranello rosicchia punti preziosi nel campionato costruttori, portandosi a -4 dalla Mercedes. Quarto posto per Lewis Hamilton, autore di una gara solida ma mai in grado di impensierire i primi tre.

Solo quinto Piastri, opaco per tutto il weekend e ora braccato sia da Verstappen che da Norris nella corsa al titolo. Sesto Russell, poi Tsunoda, in costante crescita con la Red Bull “satellite”, seguito da Hulkenberg, Bearman e Alonso a chiudere la top ten.

Al via, quasi tutti i piloti hanno scelto gomma media, con la sola eccezione di Leclerc, partito su mescola morbida. Lo scatto è stato perfetto per Verstappen, che ha mantenuto la leadership davanti al ferrarista. Ottimo spunto anche per Leclerc, capace di infilare Norris nelle prime curve, sfruttando l’aderenza extra delle gomme.

Nelle retrovie, Sainz ha superato Bearman al secondo giro salendo in ottava posizione, ma la sua gara è finita presto: un tamponamento di Antonelli in curva 15 al giro 7 ha provocato l’uscita di scena dello spagnolo e l’ingresso della Virtual Safety Car.

Alla ripartenza, Verstappen ha imposto un ritmo insostenibile per tutti. Norris e Leclerc hanno battagliato a lungo, ma al 21° giro il britannico è riuscito a prendersi la seconda posizione con un sorpasso deciso.

Gestione perfetta nella seconda parte di gara per Verstappen, che ha amministrato un vantaggio costante superiore ai dieci secondi. Le varie soste ai box non hanno cambiato gli equilibri: Max è rientrato in pista sempre davanti e ha controllato senza mai rischiare.

Negli ultimi giri, Norris ha rimontato su Leclerc e lo ha superato in curva 12 al giro 51, consolidando la piazza d’onore. Il monegasco ha comunque chiuso sul podio, portando a casa punti fondamentali per la Ferrari e facendo sperare, finalmente, in una crescita del team.

A cinque gare dal termine, Verstappen torna a ruggire: il suo ritardo da Piastri è sceso a 40 punti e la McLaren sente il fiato sul collo. Norris si avvicina al compagno di squadra, ora lontano solo 14 lunghezze. Ora il finale di un Mondiale che sembrava scontato si annuncia incandescente.

