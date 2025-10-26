MotoGP 3, terribile incidente a Sepang: un pilota in condizioni critiche, gara sospesa (VIDEO)

MotoGP, un terribile incidente ha sconvolto il paddock del circuito di Sepang, in Malesia, dove la classe Moto3 è stata teatro di un drammatico scontro prima dell’inizio della gara. Nel corso del giro di allineamento, il pilota svizzero Noah Dettwiler e il neo campione del mondo José Antonio Rueda sono stati coinvolti in una violenta collisione.

MotoGP, Dettwiler in condizioni critiche

Dettwiler, portacolori del team Cip Green Power, è stato sbalzato a terra dopo essere stato tamponato a velocità elevata, riportando lesioni molto gravi. La direzione gara ha immediatamente esposto la bandiera rossa sospendendo la competizione.

L’impatto è avvenuto tra le curve 3 e 4 del tracciato, presumibilmente a seguito di un rallentamento improvviso di Dettwiler dovuto a un guasto tecnico. Rueda, che si trovava alle sue spalle, non ha potuto evitare il contatto. Entrambi sono stati soccorsi tempestivamente sul posto, stabilizzati dai sanitari e trasportati in elicottero presso l’ospedale di Kuala Lumpur.

Secondo quanto riportato dalla stampa estera, tra cui il quotidiano tedesco Blick, i soccorritori hanno dovuto intervenire più volte per rianimare Dettwiler, che avrebbe subito diversi arresti cardiaci e una copiosa perdita di sangue. Le sue condizioni sono state definite estremamente critiche, con danni riscontrati a milza, polmoni e una frattura a una gamba. I familiari del giovane pilota, ventenne, sono già in viaggio verso la Malesia. Le ultime comunicazioni informano che Dettwiler è ora stabile, ma sarà necessario sottoporlo a più interventi chirurgici.

Perlumbaan Moto3 pada Grand Prix PETRONAS Malaysia terpaksa ditangguhkan selepas berlaku kemalangan membabitkan dua pelumba ketika melakukan sighting lap di Litar Antarabangsa Sepang (SIC) pada Ahad. pic.twitter.com/G94NRxawU7 — Nadine Ardine (@MoMoT_Nadine) October 26, 2025

Per quanto riguarda José Antonio Rueda, il team ha comunicato che il pilota spagnolo è cosciente e vigile, sebbene abbia riportato una frattura alla mano. Le sue condizioni sono giudicate buone e non destano particolari preoccupazioni. La gara, inizialmente prevista su 15 giri, è stata poi riprogrammata su 10 tornate e ha ripreso il via dopo un’interruzione di oltre due ore, in un ambiente carico di apprensione.

Comunicazione del team Cip Green Power e messaggi di solidarietà dal paddock

Il team Cip Green Power ha diffuso una nota ufficiale in cui si chiede massimo rispetto per la privacy di Dettwiler: “Il pilota è affidato alle cure dei medici e sarà sottoposto a diversi interventi chirurgici. Non verranno forniti ulteriori dettagli al momento”.

Anche il pilota della MotoGP Francesco Bagnaia ha espresso solidarietà: “Il mio pensiero va a Rueda e Dettwiler, che stanno vivendo momenti difficili. Di Rueda sappiamo che è fuori pericolo, per Noah speriamo nel miglior esito possibile”. Bagnaia ha inoltre aggiunto: “È stato uno spavento forte. È difficile accettare che i ragazzi della Moto3 debbano ripartire per una Sprint dopo un incidente così grave”.

Leggi anche: