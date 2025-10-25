Sabato perfetto per Francesco Bagnaia a Sepang. Dopo aver conquistato la pole position in qualifica, il campione del mondo in carica ha dominato la Sprint Race del GP della Malesia, centrando una vittoria netta e convincente. Una prestazione da fuoriclasse, che riporta il sorriso in casa Ducati dopo alcune gare più difficili e conferma il feeling ritrovato con la Desmosedici GP24.

Dalla pole alla vittoria: dominio totale di Bagnaia

Scattato benissimo dalla pole, Bagnaia ha mantenuto il comando sin dalle prime curve, gestendo con freddezza i tentativi di Alex Marquez di restargli incollato. Dopo qualche giro di pressione iniziale, l’italiano ha imposto il proprio ritmo, approfittando anche del duello tra lo stesso Marquez e Pedro Acosta, che ha finito per rallentare gli inseguitori e favorire la fuga del campione Ducati.

A metà Sprint il vantaggio di Bagnaia è diventato incolmabile. Giro dopo giro ha costruito una vittoria senza sbavature, tagliando il traguardo davanti a tutti con margine e con la sensazione di essere tornato ai suoi livelli migliori.

Il podio e gli altri protagonisti

Alle spalle del torinese, doppietta Gresini con Alex Marquez e Fermin Aldeguer, quest’ultimo autore di una splendida rimonta che gli è valsa il terzo gradino del podio dopo un sorpasso deciso ai danni di Pedro Acosta a tre giri dalla fine.

Fuori dal podio per poco Franco Morbidelli, quinto con la Ducati VR46, e Fabio Quartararo, sesto con la Yamaha M1 dopo una gara solida e regolare.

Più indietro Marco Bezzecchi chiude settimo davanti a Johann Zarco (Honda LCR) ed Enea Bastianini (KTM Tech3), autore di una buona rimonta. Fabio Di Giannantonio termina decimo, seguito da Pol Espargaro e Raul Fernandez.

A completare la classifica Miller, Rins, Binder, Chantra, Savadori, Fernandez e Pirro.

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – OCTOBER 25: Alex Marquez of Spain and Gresini Racing MotoGP at parc ferme after his second position during qualifying ahead of the MotoGP of Malaysia at Sepang Circuit on October 25, 2025 in Kuala Lumpur, Malaysia. (Photo by Qian Jun/MB Media/Getty Images)

Ducati regina: tripletta e titoli secondari

Oltre alla vittoria di Bagnaia, la Ducati festeggia una giornata trionfale: con il secondo posto di Alex Marquez, il pilota spagnolo si laurea vicecampione del mondo, mentre Fermin Aldeguer conquista il titolo di rookie dell’anno.

Un sabato perfetto per la casa di Borgo Panigale, che monopolizza il podio e conferma la superiorità tecnica delle sue moto anche sul tracciato malese.

Le parole di Bagnaia

Sorridente e soddisfatto nel post-gara, Bagnaia ha commentato così la sua giornata:

“Era da un po’ che non riuscivo a esprimermi così bene. Oggi la moto è stata fantastica e ho potuto guidare come volevo. La chiave è stata partire forte e fare subito il mio ritmo. Domani sarà un’altra storia, ma questa vittoria è importante per la fiducia e per il morale del team”.

La gara lunga di domenica si preannuncia ora come una nuova occasione per Pecco di consolidare il suo dominio a Sepang e chiudere il weekend malese da protagonista assoluto.

