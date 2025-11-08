MotoGP, fantastico Bezzecchi! La pole è sua, quarto tempo per Bagnaia

MotoGP, Marco Bezzecchi firma la pole nella Sprint Race e nel GP di Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025, dominando le qualifiche del Q2 a Portimão con il tempo di 1’37’’556. Alle sue spalle la KTM ufficiale di Pedro Acosta (+0’’150) e la Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo (+0’’304).

Moto gp, Bezzecchi: “Vogliamo chiudere al meglio questa stagione” https://t.co/nGnqrxkS4t — Quotidiano Sportivo (@QS_sportivo) November 4, 2025

Il riminese centra così la sua quarta pole stagionale, consolidando il terzo posto in classifica iridata con cinque punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, che conquista l’ultimo posto disponibile in seconda fila con la Ducati ufficiale (4° a +0’’379). Quinto scatterà Alex Marquez con la Gresini, fermato nella ghiaia prima dell’ultimo tentativo ma comunque competitivo. (continua dopo la foto)

Accanto a Marquez, in terza fila, ci sarà la Honda LCR di Zarco, mentre la quarta fila vedrà partire Joan Mir con la Honda ufficiale, Jack Miller con la Yamaha Pramac. Poi Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, Pol Espargaro con la KTM Tech 3, Aldeguer con la Gresini e Ogura con l’Aprilia Trackhouse. La gara si preannuncia aperta, con diversi piloti in lotta per le posizioni di vertice.

Non sono riusciti a superare il Q1 gli altri piloti italiani: Luca Marini scatterà 13° con la Honda ufficiale, insieme alla KTM di Binder e alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli. Più indietro partiranno Enea Bastianini (KTM Tech 3, 16°) e Nicolò Bulega (Ducati ufficiale, 18°). (continua dopo la foto)

Il sostituto di Marc Marquez ha avuto un buon secondo run nel Q1, ma un lungo nella ghiaia ha impedito di avvicinarsi ai migliori. L’ultima fila sarà occupata da Oliveira, Savadori e Chantra, mentre Raul Fernandez, dopo il brutto incidente di venerdì, ha dato forfait comunicando ufficialmente che non prenderà parte al prosieguo del weekend.

Con questa griglia, Bezzecchi e la sua Aprilia confermano la grande competitività mostrata nella seconda parte della stagione, mentre la lotta tra Ducati, Yamaha, KTM e Honda promette spettacolo nella Sprint Race e nel GP di domenica.

