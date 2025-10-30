x

x

Vai al contenuto

MotoGP, Jorge Martin vuole Valencia: ma la spalla non è ancora a posto

La stagione di Jorge Martin è stata segnata sin dall’inizio da un brutto incidente, ma il pilota spagnolo dell’Aprilia non vuole chiudere in anticipo il suo 2025. Al termine di un’annata orribile, segnata dagli infortuni, il Campione del Mondo 2024 vuole finire con un messaggio di speranza.

Gli ultimi esami medici, condotti dal professor Xavier Mir, hanno evidenziato un decorso post-operatorio regolare: la mobilità del braccio destro è completamente recuperata, ma la frattura clavicolare destra non è ancora del tutto consolidata.

Dopo la mancata partecipazione al Gran Premio di Portimao, Martin punta ora a rientrare per l’ultimo appuntamento della stagione, il GP di Valencia in programma nel weekend del 16 novembre. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore controllo per valutare la possibilità di rientro in pista.

Il pilota, sempre attivo sui social, ha condiviso la sua determinazione: “Sto lavorando con tutto il mio cuore per tornare in questa stagione“. L’Aprilia resta cauta, ma l’ottimismo cresce: se le prossime verifiche confermeranno l’evoluzione positiva della frattura, il pubblico spagnolo potrebbe rivedere Martin chiudere la sua stagione direttamente sul circuito di casa.

Leggi anche:

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO